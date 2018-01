/R E P R I S E -- Avis aux médias - Renégociations de l'ALENA - Grand rassemblement citoyen à Montréal/







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion des rondes de renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) qui se déroulent cette semaine à Montréal, plusieurs organisations de la société civile du Québec et du Canada organisent un rassemblement citoyen à Montréal, le samedi 27 janvier, à 12 h, devant l'hôtel Bonaventure. Des centaines de personnes sont attendues, parmi lesquelles on retrouve des représentantes et représentants d'organisations de l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Le porte-parole du Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC), Ronald Cameron, sera présent à 11 h, dans le lobby de l'hôtel, pour offrir la possibilité de rencontrer des organisations présentes pour l'occasion. Plusieurs leaders d'organisations syndicales, environnementales et de la société civile seront ainsi disponibles sur place pour des entrevues.

Le rassemblement sera suivi d'un après-midi d'échanges et de conférences avec des représentants des États-Unis, du Mexique, du Canada et du Québec, à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Rappelons qu'un regroupement historique de groupes syndicaux, environnementaux et de la société civile ont remis, aux négociateurs canadiens, une déclaration demandant de ne pas abandonner la souveraineté nationale sur les questions environnementales au profit des intérêts de corporations étrangères.

Aide-mémoire



QUOI : Grand rassemblement citoyen et point de presse du RQIC



QUI : Ronald Cameron, Réseau québécois sur l'intégration continentale

Québec Canada

Patrick Bonin , Greenpeace Canada

, Greenpeace Canada Daniel Boyer , Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec (FTQ)

, Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec (FTQ) Louise Chabot , Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

, Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Donald Cuccioletta , professeur et spécialiste des États-Unis, président d'Alternatives

, professeur et spécialiste des États-Unis, président d'Alternatives Shirley Dorismond , Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Stephen Léger , Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Luc Vachon , Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

, Centrale des syndicats démocratiques (CSD) Larry Brown, Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (National Union of Public and General Employees - NUPGE) et de la coalition Trade Justice Network (TJN-Canada)

États-Unis - Mexique

Ben Beachy , Sierra Club (États-Unis)

Sierra Club (États-Unis) Arthur Stamoulis , Citizens Trade Campaign (États-Unis)

, Citizens Trade Campaign (États-Unis) Lori Wallach , Observatoire mondial des accords commerciaux (Global Trade Watch - Public Citizen - États-Unis)

, Observatoire mondial des accords commerciaux (Global Trade Watch - Public Citizen - États-Unis) Alfredo Acedo , Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA - Mexique)

, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA - Mexique) María Lourdes Rosales , STUNAM (Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México)

QUAND : 27 janvier à 11 h



OÙ : Lobby

Hôtel Bonaventure

900, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Profil du RQIC

Le Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC) se définit comme une large coalition multi-sectorielle regroupant des organisations sociales du Québec, provenant des milieux syndicaux, communautaires populaires et de développement international, représentant plus d'un million de personnes. Le RQIC a pour objectif de proposer une vision du développement respectueuse des droits sociaux, des droits des travailleuses et travailleurs et des droits humains, et de promouvoir la démocratie, la participation, le respect de l'environnement et l'élimination de la pauvreté.

SOURCE Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC)

Communiqué envoyé le 27 janvier 2018 à 07:00 et diffusé par :