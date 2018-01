Commémoration du massacre à la mosquée de Québec - 28 janvier 2018







MONTRÉAL, le 27 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Forum musulman canadien (FMC-CMF) et plusieurs organisations communautaires du Québec organisent une commémoration du massacre à la mosquée de Québec, ce dimanche 28 janvier 2018 à 13h au parc Gare Jean-Talon.

Cet attentat fut et est toujours un événement tragique pour la famille des victimes, la communauté et la société québécoise. Cette commémoration a pour but de démontrer notre solidarité aux familles des victimes.

Cette commémoration a également pour objectif de renforcer le mieux vivre ensemble, l'unité et la paix sociale et contrer la discrimination, l'islamophobie et la haine.

Notre Vision

Nous bâtissons, ensemble, une communauté activement engagée dans la société québécoise et canadienne.

Nos Missions

Bâtir une communauté prospère activement engagée sur les plans : politique, médiatique et social; Sensibiliser à l'engagement civique et à l'importance du bénévolat; Représenter les intérêts communs et collectifs de la communauté musulmane dans la société dans son ensemble; Promouvoir et protéger les droits civils de la communauté musulmane et de la société québécoise et canadienne.

Nos Valeurs

L'engagement citoyen : c'est un incontournable dans la prospérité de soi et de sa société. Dans l'accomplissement de ses missions, le FMC-CMF est concerné par les problématiques des communautés et contribue à leur résolution. Le FMC informe, éduque et sensibilise la communauté afin que chaque citoyen comprenne, adhère et participe activement à relever les défis et enjeux de sa société. L'esprit de collaboration : La collaboration intra et inter communautaires est essentielle à la réalisation de la mission du FMC-CMF et doit s'exercer de manière assidue et efficace. Elle repose sur le travail en communauté dirigé vers un but commun. Chacun contribue à l'épanouissement de la communauté et est reconnu comme membre à part entière. Le respect de l'individu, de l'autre et de la diversité : Le FMC-CMF éprouve, pour la société québécoise et canadienne et ses citoyens, un respect de l'individu et de la diversité que reflètent ses actions, ses attitudes, ses paroles et ses comportements. La promotion du bien public : Le FMC fait la promotion des valeurs communes, des droits et libertés de la personne, et du bien-être collectif dans le respect des valeurs fondamentales, démocratiques et de la diversité culturelle.

