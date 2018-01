Journée de l'alphabétisation familiale - Le ministre Proulx souligne l'importance de l'alphabétisation en milieu familial







QUÉBEC, le 27 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, souligne la Journée de l'alphabétisation familiale et invite les familles à participer aux différentes activités organisées à travers la province. Cette journée est l'occasion de célébrer le plaisir de lire et d'apprendre en famille en plus d'encourager les familles à consacrer au moins 15 minutes par jour à une activité favorisant l'apprentissage.

Le ministre rappelle que la maîtrise de la lecture et de l'écriture constitue une des clés de la réussite éducative. Le développement des habiletés en littératie est une priorité qui s'inscrit directement dans la Politique de la réussite éducative, lancée en juin 2017 et la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans Tout pour nos enfants, dévoilée en début d'année.

Il profite de l'occasion pour remercier les nombreux organismes travaillant en matière d'alphabétisation. De la petite enfance à l'âge adulte, ils jouent un rôle significatif pour plusieurs familles du Québec.

Citation :

« Si les milieux éducatifs jouent un rôle prépondérant dans l'éveil de l'intérêt et l'apprentissage des habiletés en littératie, l'apport de la famille s'avère également d'une grande importance. Les activités autour de la lecture réalisées à la maison ou en famille apportent une dimension affective renforçant l'intérêt des enfants pour les livres, les mots et l'écriture, et le plaisir qu'ils en retirent. En amenant les jeunes dans le monde fascinant de la littérature, nous favorisons définitivement leur réussite éducative. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

La Journée de l'alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada qui propose 10 idées d'activités pour Apprendre en s'amusant en famille : https://www.fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2018/01/JAF18-Apprendre-en-samusant-FR.pdf. Cette journée est marquée par des milliers d'événements et d'activités à l'échelle du pays.

qui propose 10 idées d'activités pour Apprendre en s'amusant en famille : https://www.fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2018/01/JAF18-Apprendre-en-samusant-FR.pdf. Cette journée est marquée par des milliers d'événements et d'activités à l'échelle du pays. Le 24 janvier dernier, le ministre Sébastien Proulx et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française dévoilaient le projet La CLEF qui offrira aux parents des outils pour accompagner leur enfant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la mathématique. Ce projet numérique de littératie familiale est rendu possible grâce à un investissement de 1 million de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

