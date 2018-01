Hommage à Jacques Languirand : un géant de la communication







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que Radio-Canada a appris aujourd'hui le décès de Jacques Languirand qui a fait profiter notre public de ses multiples talents pendant plus de 60 ans.

Auteur dramatique, comédien, essayiste, concepteur, journaliste, animateur de radio et de télé, conférencier et enseignant, la foisonnante activité déployée par Jacques Languirand tout au long de sa vie ne peut que se résumer ainsi : un géant de la communication et une figure marquante de notre histoire culturelle et médiatique vient de nous quitter.

Que ce soit comme auteur, devant les caméras de la télé ou au micro de la radio, Jacques Languirand a entretenu une relation privilégiée avec le public de Radio-Canada pendant presque toute sa carrière. On pourrait rappeler ici une multitude de titres à la télé comme à la radio, mais pour l'immense majorité, il demeurera à jamais associé à l'émission PAR 4 CHEMINS qu'il a animée quotidiennement puis hebdomadairement pendant plus de quarante ans, du 13 septembre 1971 au 1er février 2014.

Le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, lui a rendu hommage en ces termes : « Par sa curiosité ouverte à tous les horizons, son immense culture, sa capacité remarquable à se renouveler sans cesse, Jacques Languirand pouvait tour à tour nous ouvrir les portes des avancées de la contre-culture, soulever des questions fondamentales sur la vie et la société, se faire l'écho des développements les plus inspirants de la science et de l'art. Sans parler de cette voix, de ce ton et de ce rire qui n'appartenaient qu'à lui. Les cégépiens qui ont découvert PAR 4 CHEMINS à ses débuts avaient l'âge de la retraite à ses dernières saisons. C'est dire le nombre de générations qu'il a inspirées, voire même éveillées. À cet égard, il était et demeurera à jamais absolument unique. »

De nombreuses distinctions ont salué la contribution colossale de Jacques Languirand. Il a été notamment honoré en tant que Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2008, Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2004 et Officier de l'Ordre du Canada en 2003. Il est également détenteur de deux Prix du Gouverneur général et l'un des seuls détenteurs de deux Prix du Québec, soit les Prix Georges-Émile-Lapalme et Guy-Mauffette, d'un Prix du président de la radio de Radio-Canada et d'un Prix Ovation du communicateur de l'année. Il a été nommé Docteur ès lettres honoris causa par l'Université McGill en 2002.

À tous ses proches, nous offrons nos plus sincères condoléances.

