Urbanimmersive annonce les résultats financiers vérifiés et présente les faits saillants de l'année 2017

MONTRÉAL, 26 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme en ligne de contenu immobilier, annonce les résultats financiers vérifiés et présente les faits saillants des activités pour le quatrième trimestre de l'exercice et l'année terminée le 30 septembre 2017. Les états financiers et le rapport de gestion connexe peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.



Au cours de l'année financière 2016-2017, la Société a franchi une étape importante de son plan stratégique de croissance en réussissant à établir des bases solides pour son développement d'affaires futur, grâce notamment au lancement réussi du Marketplace Centris® et à la création et au lancement du programme d'affiliation pour les fournisseurs de services immobiliers.

« L'année financière 2017 aura été certainement notre point d'inflexion. », déclare Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « L'un des plus grands défis que des places d'affaires en ligne doivent relever est de créer l'équilibre entre l'offre et la demande de services. Nous l'avons fait et dorénavant, nous pouvons mieux planifier et exécuter notre plan de croissance pour les années à venir », conclut M. Lemire.

Faits saillants de l'année financière 2016-2017 :

Lancement du Marketplace Centris®;

Lancement du programme d'affiliation pour les fournisseurs de services immobiliers avec la signature de nombreux fournisseurs de services photographiques, 3D et web;

Développement et lancement d'une solution de ligne de crédit intégrée à la solution d'Urbanimmersive;

Fermeture du département interne de services 3D;

Nomination de madame Judith Brosseau comme membre du conseil d'administration de la Société.

Faits subséquents

Financement par l'émission de 3?520?000 actions de la Société à la suite de l'exercice de bons de souscription pour un montant total de 284?250 $;

Financement par appel public à l'épargne par l'émission de 10?000?000 unités de la Société pour un produit brut de 1?250?000 $;

Nomination de monsieur Jean-François Grou comme membre du conseil d'administration de la Société. Monsieur Grou assistera également la direction à titre de consultant;

Initiatives avec la technologie blockchain et le minage de cryptomonnaies.

Lancement du Marketplace Centris®

Lancé officiellement au début de l'année financière 2016-2017, le Marketplace Centris®, qui offre aux courtiers immobiliers du Québec une place d'affaires en ligne de fournisseurs de contenu visuel, a pris son envol et est en croissance. Ce premier lancement à grande échelle a exigé de la part d'Urbanimmersive plusieurs phases d'essais et d'adaptations technologiques et commerciales, repoussant ainsi les résultats envisagés sur les performances financières de la Société.

Escomptes de lancement

Au cours de l'année financière 2016-2017, la Société a procédé à des campagnes marketing offrant des escomptes allant jusqu'à 50 % de rabais sur le prix des services des photographes inscrits dans la plateforme afin d'attirer de nouveaux utilisateurs et faire connaître de Marketplace Centris®. En revanche, à la livraison des services, les fournisseurs recevaient le montant, non escompté, des services rendus. Puisque le coût réel des ventes était supérieur aux prix de vente, ces campagnes marketing ont eu un impact direct sur la marge brute de la Société. La Société estime que ces efforts étaient nécessaires afin d'équilibrer rapidement la demande et l'offre de services de sa plateforme.

Solution de ligne de crédits

Parmi les ajouts technologiques apportés à la plateforme durant l'année financière 2016-2017, notons le développement complet d'une solution de ligne de crédit intégrée à la plateforme d'Urbanimmersive. Initialement développée afin de simplifier la transition des clients vers un système de paiement par carte de crédit, la solution de ligne de crédit est devenue un avantage compétitif vis-à-vis des plateformes de pigistes qui n'offrent que des systèmes de paiement par carte de crédit, permettant ainsi d'acquérir et de retenir les utilisateurs sur la plateforme de l'entreprise. La Société considère que cette nouvelle solution de ligne de crédit est l'un des facteurs importants du succès du programme d'affiliation lancé par Urbanimmersive au cours de la même année financière, puisqu'elle offre à ses partenaires affiliés la possibilité de continuer à offrir des termes de paiement commercial habituels facilitant ainsi la transition de toutes leurs transactions de services vers la plateforme de contenu marketing d'Urbanimmersive.

Programme d'affiliation

Suite au lancement du Marketplace Centris®, la Société a lancé un programme d'affiliation permettant à des fournisseurs de services, tels que des agences de photographies et des fournisseurs de sites web immobiliers, d'utiliser la plateforme d'Urbanimmersive pour l'ensemble de leurs transactions de facturation. La nouvelle solution de ligne de crédit de la Société permet aux affiliés d'effectuer une transition complète de leurs comptes recevables vers la plateforme d'Urbanimmersive puisque l'ensemble de leur facturation est effectuée par et au nom d'Urbanimmersive.

La Société a annoncé plusieurs accords de programme d'affiliation au Québec. Le plus important accord a été signé le 6 juin 2017 avec l'entreprise ID-3 Technologies inc. dont l'intégration totale des activités commerciales dans la plateforme d'Urbanimmersive s'est finalisée en décembre 2017.

Le 11 janvier 2018, la Société a signé un accord de programme d'affiliation avec Real Services Photography, une importante agence de contenu visuel de l'Ontario. Cette première entente d'affiliation avec un fournisseur anglophone permet à la Société d'être confiante sur sa stratégie commerciale.

Intégration blockchain

Afin de soutenir l'adoption de la solution de ligne de crédit auprès des courtiers immobiliers, des constructeurs d'habitation neuve et des partenaires affiliés, la Société a entrepris dernièrement des développements technologiques afin de pouvoir collaborer avec un partenaire financier externe pour le capital nécessaire aux crédits offerts. La Société a arrêté son choix sur la technologie blockchain, laquelle promet de décentraliser l'audition des transactions et d'apporter une transparence sans égale à d'autres technologies. Le développement de l'intégration de la technologie blockchain a été entamé pendant le quatrième trimestre de l'année financière 2016-2017 et est à ce jour en cours. Le 22 novembre 2017, la Société a annoncé la signature d'un accord de financement d'une durée de trois (3) ans avec la firme de capital Finaccès afin de soutenir sa ligne de crédit. La Société croit que l'intégration de la technologie blockchain et ce nouvel accord de financement permettront à Urbanimmersive d'accélérer l'acquisition de clients et de conclure davantage d'ententes d'affiliation.

Restructuration du département 3D & initiative de minage de cryptomonnaie

Au cours du deuxième trimestre de l'année financière 2016-2017, la Société a annoncé l'abandon de ses activités de services internes de production d'images 3D afin de se concentrer uniquement au développement et à l'approvisionnement de sa solution technologique. Le département de service 3D nécessitait jusqu'à lors l'opération d'une salle de serveurs afin de rendre des images 3D. Considérant l'investissement effectué depuis 2010 dans cette salle de serveurs, la Société a opté pour l'optimisation de ses infrastructures en convertissant une partie de ses serveurs pour effectuer des processus de minage de cryptomonnaie. Les travaux ont commencé durant le troisième trimestre de l'année financière 2016-2017 et se sont terminés dernièrement. Afin de rester concentré sur ses solutions de marketing de contenu immobilier, en janvier 2018,la Société a procédé à l'embauche de Catallaxy, un groupe d'experts en technologie blockchain et en minage de cryptomonnaies de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dont le mandat est d'analyser et d'optimiser le potentiel de la salle de serveurs d'Urbanimmersive et conseiller la Société pour ce qui est de la recherche et du développement relié à l'intégration du blockchain dans sa solution de ligne de crédit.

Financement

Durant l'année financière 2016-2017 et au cours du premier trimestre de l'année financière 2017-2018, la Société a émis 3?520?000 actions de la Société à la suite de l'exercice de bons de souscription pour un montant total de 284?250 $. Le 21 décembre 2017, la Société a clôturé son appel public à l'épargne par l'émission de 10?000?000 unités de la Société pour un produit brut de 1?250?000 $. Également, le 12 janvier 2018, la société a émis 1?500?000 d'unités additionnelles pour un produit brut de 187?500 $ dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par la Société dans le cadre de son appel public à l'épargne.

Nouveaux administrateurs

Le 30 mars 2017, la Société a annoncé la nomination de Mme Judith Brosseau sur son conseil d'administration. Mme Brosseau est présidente du conseil d'administration de L'inis, l'Institut national de l'image et du son. Elle a occupé les postes de vice-présidente principale, programmation, communications et médias interactifs pour Les Chaînes Télé Astral, de 1998 à 2013, et de directrice de la planification stratégique au service des communications de la Société Radio-Canada, de 1992 à 1998. Aujourd'hui, madame Brosseau agit comme administratrice de plusieurs sociétés (Fonds Harold Greenberg, Sylvain Émard Danse, Wapikoni mobile) et est également consultante.

Le 11 décembre 2017, la Société a annoncé la nomination de M. Jean-François Grou sur son conseil d'administration. La Société a également retenu les services de M. Grou à titre de consultant pour assister la direction. Monsieur Grou possède plus de 25 ans d'expérience en gestion au sein de sociétés internationales de premier plan dans le secteur de la technologie, avec une impressionnante feuille de route. Avant de se joindre à Urbanimmersive, M. Grou a agi à titre de président et chef de l'exploitation de Solutions de reconnaissance Rideau inc., une entreprise technologique canadienne comptant près de 250 employés et ayant des bureaux au Canada et aux États-Unis. Auparavant, M. Grou a occupé le poste de chef de la direction et administrateur de Technologies 20-20 inc., une entreprise technologique québécoise inscrite au TSX avec près de 550 employés répartis dans 13 bureaux à travers le monde. Au cours de son mandat, M. Grou a planifié et mis sur pied une stratégie commerciale qui a fait passer le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de 11 M$ à plus de 70 M$, jusqu'à son acquisition par une société d'investissement privé en 2012.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de trois mois terminée le

30 septembre 2017 Période de trois mois terminée le

30 septembre 2016 $ $ Produits 506?305 630?554 Coût des ventes 680?071 691?926 Bénéfice brut (173?766) (61?372) Charges opérationnelles 1?270?407 932?633 Autres charges 67?216 68?663 Perte nette et résultat global (1?511?389) (1?062?668) Perte nette de base et diluée par action ordinaire (0,01) (0,01)

Les états financiers et le rapport de gestion connexe peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire ? Président-directeur général

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société, datés du 31 décembre 2015 et déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

