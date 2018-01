La décision de l'USITC : une victoire importante pour les travailleurs de Bombardier







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Le vote unanime de la Commission internationale du commerce des États-Unis (USITC) d'invalider les tarifs douaniers de la C-Series de Bombardier est une victoire importante pour les travailleurs de Bombardier et l'ensemble de l'industrie aérospatiale au Canada.

« Je suis ravi que le sens commun l'ait finalement remporté et que ces tarifs ridicules aient été écartés, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. La décision de la Commission signifie que les emplois bien rémunérés chez Bombardier vont rester au Canada puisqu'il n'y a plus de raison que la production de la C-Series soit déplacée aux États-Unis. »

Dans sa décision rendue aujourd'hui, la USITC a conclu que l'importation des aéronefs de la C-Series ne cause pas de préjudice à l'industrie américaine, alors les droits compensatoires et antidumping de près de 300 p. cent recommandés par le département américain du Commerce sont injustifiés.

« La décision confirme le droit des gouvernements canadien et québécois de mettre en oeuvre une politique industrielle pour protéger les emplois et soutenir l'innovation dans la haute technologie », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Bombardier, qui est l'un des plus principaux employeurs du Canada, emploie plus de 24 000 travailleurs au pays et crée 40 000 emplois indirects chez ses fournisseurs.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

