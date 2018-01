Décès de Jacques Languirand à l'âge de 86 ans







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que la famille Languirand annonce le décès de leur chef de clan, Jacques Languirand. Monsieur Languirand est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans de la maladie d'Alzheimer dont il était atteint depuis quelques années.

Surtout connu du public pour son émission radiophonique « Par 4 chemins » qu'il a animé durant 43 ans, Jacques Languirand a également oeuvré comme dramaturge, écrivain, animateur de télévision, comédien, journaliste, réalisateur, metteur en scène, professeur et producteur durant sa longue et prolifique carrière.

Monsieur Languirand était également un ardent défenseur de la cause environnementale, une cause qu'il a soutenue activement à travers ses interventions publiques et son rôle de porte-parole émérite du Jour de la Terre, fonction qu'il a occupée de 2001 à 2014.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Marie-Rollet pour son dévouement et sa générosité. Elle invite les gens à faire un don au Baluchon Alzheimer par la poste (10138, rue Lajeunesse, Montréal, QC, H3L 2E2) ou via le site web au www.baluchonalzheimer.com.

Une cérémonie intime à laquelle seront invités quelques proches se tiendra bientôt.

La famille souhaite vivre son deuil en privé et demande le respect des médias et du public.

