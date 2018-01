Bombardier : La Commission internationale du commerce des États-Unis (USITC) a rendu la bonne décision







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) applaudit la décision de la Commission internationale du commerce des États-Unis (USITC) de se ranger derrière les arguments de Bombardier, à l'effet que la vente de 75 appareils CS100 à Delta n'amène aucun préjudice à Boeing.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle. Dans ce cas-ci, c'est la raison et la réalité économique qui ont gagné. La décision d'aujourd'hui est positive pour la croissance d'un secteur important pour l'économie canadienne et pour une relation plus harmonieuse avec nos voisins américains », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 16:37 et diffusé par :