Stelmine annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et l'octroi d'options d'achat d'actions







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2018) - Stelmine Canada.(« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) a annoncé aujourd'hui les résultats de l'assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires tenue à Montréal en date de ce jour (l'« assemblée »). Lors de l'assemblée, les candidats proposés par la direction, soit André Proulx, Isabelle Proulx, Christian Guilbaud, Michel Boily et Normand Goulet, ont été élus à titre d'administrateurs de la société, Brunet Roy Dubé, comptables agréés S.E.N.C.R.L, ont été nommés en tant qu'auditeurs indépendants de la société et le régime d'options d'achat d'actions (le « régime d'options ») a été réapprouvé par les actionnaires de la société.

Suivant l'assemblée, un total de 600 000 options d'achat d'actions ont été octroyées en vertu du régime d'options, soit 550 000 à des administrateurs et dirigeants et 50 000 à un consultant, à un prix d'exercice de 0,30$. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et chaque option peut être levée durant une période de cinq ans à compter de la date de l'octroi.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 799 claims d'une superficie de 583 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 23 680 645 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 6,9 millions $.

