Les fonds de Placements CI reçoivent des prix FundGrade A+ 2017







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Placements CI (ci-après « CI ») est fière d'annoncer aujourd'hui que 32 de ses fonds d'investissement ont reçu le Trophée FundGrade A+® 2017 pour souligner leur performance corrigée du risque remarquable et constante. Les gagnants ont été annoncés hier soir par Fundata Canada Inc., fournisseur de données financières et de marché.

Les fonds primés sont les suivants :

Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Fonds canadien de dividendes Cambridge

Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge

Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge

Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

De plus, 24 fonds distincts gérés par CI ont également reçu un prix FundGrade A+.

« Nos fonds lauréats primés sont gérés par cinq équipes de gestion de portefeuille distinctes, a expliqué Neal Kerr, premier vice-président Gestion de placement, Placements CI. Nous félicitons nos gestionnaires de portefeuille pour cette reconnaissance bien méritée ».

Black Creek Investment Management, le conseiller de portefeuille du Fonds chefs de file mondiaux Black Creek , est une société établie à Toronto spécialisée dans la gestion d'actions mondiales.

, est une société établie à spécialisée dans la gestion d'actions mondiales. Le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI est géré par Marret Asset Management. Cette société investit principalement dans des titres de catégorie investissement et des titres de créance de sociétés à haut rendement, ainsi que dans les stratégies non traditionnelles.

Les fonds Cambridge sont gérés par Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI qui gère une gamme diversifiée d'actions, de titres à revenu fixe et de mandats équilibrés canadiens et mondiaux.

sont gérés par Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI qui gère une gamme diversifiée d'actions, de titres à revenu fixe et de mandats équilibrés canadiens et mondiaux. Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour est un fonds géré par Harbour Advisors, une division de CI. Harbour Advisors gère principalement des fonds destinés aux investisseurs qui ont une aversion pour le risque et qui recherchent une exposition prudente aux actions.

Le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature est géré par Signature Gestion mondiale d'actifs, le plus important gestionnaire de portefeuille interne de CI qui gère des fonds d'actions de base, équilibrés et axés sur le revenu.

À propos de Placements CI - la société de placement du Canada

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion et conseillés s'élevaient à 186,3 G$ au 31 décembre 2017.

Liste des fonds gagnants

Nom du fonds Catégories du CIFSC Nombre de fonds Date de début des cotes FundGrade Date de calcul des cotes FundGrade Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature (catégorie A) Revenu fixe à rendement élevé 251 31/1/2014 31/12/2017 Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour (catégorie A) Actions mondiales équilibrées 588 31/1/2008 31/12/2017 Fonds d'obligations de qualité supérieure CI (catégorie A) Revenu fixe mondial 159 31/1/2015 31/12/2017 Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek (catégorie A) Actions mondiales 838 31/1/2012 31/12/2017 Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge (catégorie A) Actions en majorité canadiennes 409 31/1/2008 31/12/2017 Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D) Actions canadiennes de dividendes et de revenu 311 31/1/2008 31/12/2017 Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge (catégorie A) Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation 136 31/1/2012 31/12/2017 Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge (catégorie A) Actions mondiales à petite/moyenne capitalisation 116 31/1/2015 31/12/2017

Rendements au 31 décembre 2017 : Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature (catégorie A), sur 1 an, 4,72 %; sur 3 ans, 5,62 %; sur 5 ans, S.O.; et depuis la création, 5,96 % (juillet 2013); Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour (catégorie A), sur 1 an, 7,91 %; sur 3 ans, 7,43 %; sur 5 ans, 11,43 %; sur 10 ans, 5,34 %; et depuis la création, 5,32 % (décembre 2002); Fonds d'obligations de qualité supérieure CI (catégorie A), sur 1 an; 3,48 %; sur 3 ans, 4,14 %; sur 5 ans, S.O.; et depuis la création, 4,13 % (décembre 2014); Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek (catégorie A), sur 1 an, 19,28 %; sur 3 ans, 15,55 %; sur 5 ans, 17,53 %; et depuis la création, 16,21 % (août 2011); Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge (catégorie A), sur 1 an, 3,98 %; sur 3 ans, 6,67 %; sur 5 ans, 12,02 %; sur 10 ans, 8,01 %; et depuis la création, 8,01 % (décembre 2007); Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D), sur 1 an, 7,40 %; sur 3 ans, 9,16 %; sur 5 ans, 11,97 %; sur 10 ans, 7,25 %; et depuis la création, 9,73 % (août 2004); Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge (catégorie A), sur 1 an, -0,4 %; sur 3 ans, 4,60 %; sur 5 ans, 14,09 %; depuis la création, 15,04 % (février 2011); Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge (catégorie A), sur 1 an, 13,52 %; sur 3 ans, 13,14 %; sur 5 ans, S.O.; depuis la création, 14,02 % (juillet 2014).

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

SOURCE CI Financial Corp.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 16:03 et diffusé par :