Un investissement de plus de 7,6 M$ pour des projets de recherche du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval







QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le CHU de Québec-Université Laval se réjouit des subventions de plus de 7,6 millions de dollars qui ont été octroyés à 13 chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU), par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (ICRS), afin de soutenir leurs projets de recherche respectifs (voir Annexe).

Selon le Dr Serge Rivest, directeur du CRCHU, « nous sommes très fiers de la grande qualité des recherches qui se réalisent dans notre centre. Les subventions remises par les IRSC représentent une reconnaissance de notre expertise et de notre leadership. Elles permettront un financement à long terme de projets de recherche et contribueront à l'avancement des travaux de nos chercheurs, au bénéfice de la santé de la population ».

« Lorsqu'un centre hospitalier universitaire est doté d'un si grand centre de recherche qu'est le nôtre, avec des équipes dévouées, c'est un peu l'histoire qui s'écrit chaque jour. Avec l'annonce des investissements d'aujourd'hui, nous pouvons envisager changer le cours de l'histoire, du moins pour certaines maladies», a ajouté Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval.

Avec ses revenus de recherche de près de 97 M$, le Canada's Top 40 Research Hospitals 2017 positionne le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval au deuxième rang québécois et au neuvième rang canadien. Il est également le plus important centre francophone de recherche en santé en Amérique du Nord.

À propos du CHU de Québec-Université Laval

Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-Université Laval dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU de Québec-Université Laval compte plus de 12 500 employés, 1 500 médecins, dentistes et pharmaciens, 338 chercheurs réguliers et associés, 169 chercheurs affiliés, de même que 927 étudiants aux cycles supérieurs et 425 bénévoles. www.chudequebec.ca

Annexe

Projets soutenus





Chercheur Sujet Bourse Dre Josée Savard Insomnie chez les personnes atteintes de cancer 594 149 $ Dr Frédéric Calon Maladie d'Alzheimer 730 575 $ Dr Louis Flamand Herpèsvirus humain de type 6 696 150 $ Dre Caroline Gilbert VIH de type 1 918 000 $ Dr Jean Sévigny Maladies inflammatoires intestinales 749 700 $ Dr François Berthod Psoriasis 719 100 $ Dre Sabine Elowe Cancer 650 250 $ Dr Stéphane Bolduc Reconstruction de l'urètre 562 275 $ Dr Philippe Landreville Trouble d'anxiété généralisé chez les adultes âgés 522 495 $ Dr René C.-Gaudreault Psoriasis 497 251 $ Dr Adnane Sellam Champignons microscopiques de type Candida albicans 481 950 $ Dr Donald Poirier Cancer du sein 279 225 $ Dr Jason R Guertin Fibrillation auriculaire 202 725 $

SOURCE CHU de Québec-Université Laval

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 16:04 et diffusé par :