Victoire de Bombardier contre Boeing : «La raison a triomphé, c'est une victoire pour le commerce international», selon le CPQ

MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de la décision de la Commission du commerce international qui annule les droits punitifs abusifs imposés aux avions C Series de Bombardier. Il s'agit d'une victoire non seulement pour l'industrie de l'aéronautique, mais pour le commerce international ainsi que l'innovation et une concurrence équilibrée.

« En ces temps difficiles pour les négociations commerciales internationales, cette décision agit comme un baume pour les relations internationales ainsi que pour l'ensemble de l'industrie aérospatiale québécoise et canadienne», affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. «C'est l'ensemble de l'écosystème de fournisseurs qui participent à la chaîne de valeurs entourant la construction des avions, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui profitera de cette décision. »

Le CPQ espère que cette décision aura des répercussions positives sur les négociations en cours pour la modernisation de l'ALENA. Cet accord doit continuer de créer un espace économique nord-américain qui profite à tous.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

