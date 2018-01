Sixième journée - Mission économique du premier ministre en Chine - Festival de produits québécois à Shanghai : Opération charme







SHANGHAI, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, ont visité le Festival de produits québécois à Shanghai. Jusqu'au 11 février 2018, celui-ci battra son plein au centre commercial Daning. Tire d'érable, homard, concombres de mer, motomarines et accessoires en cuir : voilà quelques exemples parmi une foule de produits qui y sont présentés et vendus. Ce festival permet ainsi de faire connaître le Québec et ses produits aux consommateurs chinois et de positionner l'industrie québécoise en Chine.

Le premier ministre et le ministre ont également inauguré les nouveaux bureaux de l'entreprise québécoise Industrie Orkan inc., un fabricant de produits de filtration et de purification d'air établi à Saint-Hubert. Situés près de l'aéroport Hongqiao, en plein centre logistique de la ville de Shanghai, ils servent de centre administratif, de salle d'exposition et de centre de formation pour les nombreux détaillants d'Industrie Orkan en Chine. Finalement, le premier ministre et le ministre ont animé une table ronde avec les participants du secteur construction et technologies vertes de la délégation québécoise.

Citation :

«?La classe moyenne de la Chine est la plus importante au monde, et plusieurs qui en font partie cherchent à acheter des produits de qualité. Nous avons prouvé cette semaine que c'est exactement ce que le Québec a à offrir. Nous avons le talent, l'ambition, la détermination et la créativité pour nous tailler une place dans ce grand marché.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

