Le gouvernement du Canada investit dans 19 projets pour soutenir les aînés canadiens dans la région de la ville de Québec







QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Les aînés apportent des contributions importantes et précieuses à leur famille, à leur collectivité et à la société. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada reste déterminé à permettre aux aînés du Canada de contribuer à la prospérité du pays et d'en profiter.

Afin d'appuyer cet engagement, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui que les aînés du Canada auront bientôt de nouvelles occasions de participer aux activités communautaires, de demeurer socialement actifs et au courant, et de profiter des grands avantages de vieillir en santé.

Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), le gouvernement du Canada a approuvé 19 projets communautaires dans la région de la ville de Québec, lesquels visent à améliorer l'intégration sociale des aînés et à favoriser la vitalité des collectivités. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés favorise le vieillissement positif en soutenant le bénévolat chez les aînés et en encourageant les aînés à tenir un rôle actif au sein de leur collectivité. Ce programme populaire renforce le bien-être des aînés en société et leur permet de préserver des liens sociaux et de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les Canadiens puissent avoir une chance réelle et égale de réussir. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous finançons un large éventail de projets qui rassemblent les aînés par des moyens novateurs afin de contribuer à bâtir des collectivités fortes et dynamiques. Ces projets locaux sont axés sur la collectivité et favorisent l'interaction sociale, le vieillissement positif et le bien-être des aînés. Ils font appel aux aînés et les encouragent à mener une vie active, à élargir leur réseau social et à jouer un rôle de premier plan dans les activités qui inspirent la bienveillance, le partage et la camaraderie parmi les membres de la collectivité. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Ces projets ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions de 2017-2018 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada .

. Le gouvernement du Canada investit environ 35 millions de dollars dans le PNHA dans le but de financer plus de 1 880 projets communautaires approuvés à la suite de l'appel de propositions du PNHA de 2017?2018.

investit environ 35 millions de dollars dans le PNHA dans le but de financer plus de 1 880 projets communautaires approuvés à la suite de l'appel de propositions du PNHA de 2017?2018. Depuis 2004, le PNHA a approuvé près de 21 600 projets dans des centaines de collectivités dans l'ensemble du Canada , pour un investissement fédéral total d'environ 452,5 millions de dollars.

, pour un investissement fédéral total d'environ 452,5 millions de dollars. L'appel de propositions du PNHA de 2017-2018 pour les projets communautaires a été lancé le 10 mai 2017 et s'est terminé le 23 juin 2017.

s'est terminé le 23 juin 2017. Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 dollars .

Liens connexes

Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets communautaires

Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets pancanadiens

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés pour renforcer les collectivités

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets dirigés ou proposés par des aînés qui ont une influence positive sur la vie des gens et dans leur collectivité. Dans le cadre du PNHA, le gouvernement du Canada encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience.

Voici les objectifs du PNHA :

promouvoir le bénévolat chez les aînés;

inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes;

sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l'exploitation financière;

faciliter la participation et l'inclusion sociales des aînés;

fournir de l'aide à l'immobilisation pour des programmes et projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.

Le PNHA finance des projets communautaires et des projets pancanadiens.

Projets communautaires

Les projets communautaires financés proposent des activités favorisant l'engagement des aînés et contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation. Chaque organisme peut recevoir une subvention pouvant atteindre jusqu'à 25 000 dollars. Un financement d'environ 35 millions de dollars est consacré chaque année aux projets communautaires.

Plus de 1 880 projets ont été approuvés à l'échelle du Canada dans le cadre de l'appel de propositions de 2017-2018 du PNHA visant les projets communautaires. Cet appel de propositions invitait les organismes à présenter une demande de financement pour la réalisation de projets destinés à aider les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à d'autres, ainsi qu'à appuyer les collectivités en renforçant leur capacité de s'attaquer aux problèmes locaux.

Pour obtenir un complément d'information, visitez le Canada.ca/financement-nouveaux-horizons-aines-communautaire.

Projets pancanadiens



Les projets pancanadiens permettent de tester des pratiques exemplaires, de les diffuser partout au pays et de reproduire les interventions qui se sont avérées efficaces pour résoudre les problèmes touchant les aînés.

Les projets pancanadiens ayant reçu du financement dans le cadre de l'appel de propositions de 2015-2016 du PNHA pour le financement de projets pancanadiens se fondent sur des approches axées sur la collaboration : les demandeurs et leurs partenaires mettent l'accent sur des résultats mesurables afin de s'attaquer à l'isolement social chez les aînés.

Ces projets seront financés pendant un maximum de trois ans et jusqu'à concurrence de 750 000 dollars.

Plus de 21 millions de dollars sont offerts pour la réalisation de projets pancanadiens financés dans le cadre de l'appel de propositions du PNHA de 2015-2016.

Pour obtenir un complément d'information, visitez le Canada.ca/financement-nouveaux-horizons-aines-pancanadiens.

Projets dans la région de la ville de Québec

Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), le gouvernement du Canada a approuvé 19 projets communautaires dans la région de la ville de Québec1 :

Cercle de fermières Sainte-Odile

Cercle de fermières Bourg-Royal

Cercle de fermières Charlesbourg

Cercle de fermières Lac-Saint-Charles

Cercle de fermières Saint-Émile

Club FADOQ les joyeux retraités de Charlesbourg

Corporation Bénévoles d'Expertise

Patro de Charlesbourg

Regroupement des aînés de Saint-Émile

Association des locataires du 3490 de La Pérade

FADOQ Ste-Ursule inc.

Fabrique de la paroisse Saint-Thomas -d'Aquin

-d'Aquin Cercle de fermières St-Raphaël

Conseil de la Nation huronne-wendat

huronne-wendat Association des locataires Père-Lelièvre

Association des locataires Émile-Robitaille

Association grandir

Centre R.I.R.E. 2000

Patro Laval inc.

_____________________________________

1 À l'heure actuelle, le ministère communique avec chacun des organismes approuvés pour un financement dans le cadre du PNHA pour confirmer le montant admissible et conclure l'entente de financement.

