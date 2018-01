Un an après - les familles des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec envoient un message de résilience et d'amour







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Alors que les Canadiens se rassembleront cette fin de semaine pour commémorer l'attentat de la mosquée de Québec, Islamic Relief demande à tous les Canadiens de résister face à la haine et à l'intolérance.

Dans une lettre d'opinion publiée aujourd'hui dans le National Observer, l'organisme de bienfaisance jette un regard sur la récente visite de ses membres dans la ville de Québec. Lors de cette visite, ces derniers ont rencontré les familles des six hommes qui ont été assassinés lors de l'attentat de la mosquée survenu l'an dernier.

Islamic Relief souhaite mettre en lumière les récits des six veuves et les difficultés qu'elles ont dû affronter au cours de la dernière année. Bien sûr, le principal bouleversement dans la vie de ces femmes a été de se retrouver chefs de familles monoparentales ayant perdu leurs principaux soutiens de famille.

Voici à ce sujet la déclaration de Reyhana Patel, responsable des relations publiques, à Islamic Relief :

« La force des survivants, les six femmes et dix-sept enfants qui ont perdu leurs maris et leurs pères en l'espace de quelques terrifiantes secondes il y aura exactement un an lundi, est une source d'inspiration. »

« Lors de cette journée commémorative, nous devrions prendre le temps de réfléchir aux femmes et aux enfants qui continuent de subir les réelles conséquences de cette haine et de cette violence viscérales. La façon dont ces survivants reprennent goût à la vie et retrouvent un sentiment de sécurité, ainsi que leur rejet catégorique de toute forme de haine et de division, est, tout simplement, la réponse la plus pertinente au tragique attentat de l'an dernier. »

Islamic Relief Canada a lancé un appel à l'échelle du pays afin de venir en aide aux victimes de l'attentat de la mosquée de Québec. Cette initiative a permis d'amasser un peu plus de 400 000 $ qui ont été remis directement aux familles des victimes. L'organisme à but non lucratif a aussi établi un partenariat avec le chef de la direction de Paramount Fine Foods, Mohammed Fakih, qui a pris en charge les frais funéraires et les réparations de la mosquée.

