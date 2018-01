Une première rencontre entre Sylvie Parent et le ministre André Fortin sous le signe de l'efficacité







LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Profitant de son passage à Longueuil, dans le cadre d'une tournée régionale, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, monsieur André Fortin, a rencontré la mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent, afin d'aborder la question cruciale de la mobilité pour Longueuil, la Rive-Sud et la Montérégie.

Les problèmes de congestion et de circulation sont une priorité pour la mairesse qui entend appliquer une pression constante auprès des différents paliers de gouvernement, afin de positionner favorablement l'ensemble des projets structurants de transports pour les citoyens et les entreprises de la Rive-Sud.

« L'élargissement de l'autoroute 30, entre les autoroutes 20 et 10, doit devenir une priorité absolue pour le gouvernement du Québec pour soutenir le développement économique de notre région et faciliter la mobilité des automobilistes et des marchandises. Offrir le choix d'un mode lourd à partir de la ligne jaune du métro est également une nécessité afin de désengorger nos réseaux routiers et ainsi favoriser davantage les déplacements responsables », a déclaré Sylvie Parent.

Lors de cet échange, le ministre Fortin, accompagné de la whip en chef du gouvernement et députée de Laporte, madame Nicole Ménard, fut saisi de l'état d'avancement de la reconfiguration des accès au centre-ville de Longueuil par la route 132, ainsi que de l'implantation du viaduc Edna-Maricourt, à Saint-Hubert, aux abords de la route 116. Ces deux projets sont essentiels pour permettre le développement résidentiel et commercial dans ces secteurs.

Enfin, la mairesse de Longueuil a sensibilisé le ministre aux problèmes de congestion qui découleront des travaux de réfection majeurs du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine prévus en 2019. Les mesures de mitigation que proposera la Ville de Longueuil seront entendues.

La mairesse se dit très satisfaite de cette rencontre et elle salue l'attention que le ministre porte aux préoccupations de la région en matière de transport et de mobilité.

