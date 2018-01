Entente de partenariat régional en tourisme - Investissements de 2,8 M$ dans la région de Charlevoix







SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de Charlevoix, le gouvernement du Québec et Tourisme Charlevoix accordent une aide financière de 50 000 $ au Musée maritime de Charlevoix pour soutenir l'aménagement d'un boisé marin incluant un parc d'hébertisme, une tour d'observation ainsi qu'un poste d'accueil extérieur sur le site du musée (réf. : projet du parc des Navigateurs et du sentier de la forêt marine). Cette initiative totalise des investissements de 2 805 500 $.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en présence du président de Tourisme Charlevoix, M. Éric Desgagnés.

L'aide financière provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

Citations :

« Le tourisme représente un secteur économique important, et il est primordial d'y consacrer des investissements afin de se démarquer des autres destinations, particulièrement dans un contexte où la concurrence est vive. Des projets tels que celui du Musée maritime de Charlevoix permettent donc de diversifier l'offre touristique québécoise et d'attirer des visiteurs, entraînant ainsi des retombées économiques dans nos régions. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Musée maritime de Charlevoix fait partie de ces lieux qui animent la région et qui dynamisent notre économie régionale. Charlevoix possède un grand potentiel de développement touristique, et je suis certaine que ces investissements permettront à notre région de se démarquer au Québec comme ailleurs et d'attirer davantage de visiteurs, qui profiteront de nouvelles infrastructures de qualité. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Ce projet constitue pour nous une occasion de contribuer à l'amélioration des performances touristiques de notre région. C'est pourquoi nous sommes heureux de participer à sa réalisation. »

Éric Desgagnés, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et du Plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Lien connexe :

