Des investissements qui renforcent l'avantage concurrentiel de l'Alberta dans le secteur des technologies propres

L'Université de l'Alberta reçoit un financement pour le développement et la promotion de technologies propres

EDMONTON, le 26 janv. 2018 /CNW/ - L'un des principaux établissements de recherche postsecondaires du Canada, l'Université de l'Alberta, recevra des investissements combinés de près de 3,3 millions de dollars pour la réalisation de trois projets de mise au point et de commercialisation de technologies et de produits écologiques.

Cette aide financière a été annoncée aujourd'hui par l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Les investissements annoncés aujourd'hui visent le secteur diversifié et en croissance des technologies propres de l'Alberta, qui stimule la croissance économique et contribue à l'atteinte des objectifs environnementaux du Canada. Les trois projets porteront respectivement sur de nouveaux bioproduits dérivés de la fermentation utilisés dans des applications de technologies propres, l'optimisation de la circulation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration des systèmes de stockage de l'énergie pour microréseaux, y compris pour l'énergie solaire et éolienne.

La production de bioproduits requiert moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre comparativement à d'autres produits. Les bioproduits incluent entre autres le plastique biodégradable, les probiotiques et les engrais.

La technologie de véhicules connectés permet la communication entre véhicules, ainsi qu'entre les véhicules et les intervenants hors route.

Les microréseaux désignent des systèmes de production électrique à petite échelle qui peuvent être utilisés pour alimenter des collectivités éloignées non branchées à un réseau électrique principal.

« Les investissements tels que ceux que nous célébrons aujourd'hui sont essentiels pour soutenir la transition du Canada vers une économie faible en carbone. Les innovations en technologie propre associées aux microréseaux, aux véhicules connectés et aux bioproduits sont particulièrement importantes, car elles nous aident à créer des solutions à plus haut rendement énergétique moins dommageables pour l'environnement. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods

« Cette contribution de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada favorisera la croissance de l'industrie florissante des produits de santé naturels de l'Alberta et permettra de faire passer le développement de ces nouveaux produits à un niveau supérieur. »

- Heather Bruce, Ph. D., professeure agrégée, Agroalimentaire et nutrition, Université de l'Alberta

« Une révolution est en cours dans le monde du transport, qui sera aussi transformatrice que l'invention de la première automobile. La nouvelle technologie nous permet de voyager plus en sécurité, de livrer les biens et de transporter les gens à destination à temps et même de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous vies quotidiennes s'amélioreront à mesure que les routes, les automobiles et les gens deviendront connectés et qu'ils échangeront entre eux de l'information. Nous sommes reconnaissants de cette aide financière, qui entraînera d'énormes répercussions positives sur les gens, l'environnement et l'économie alors que nous entrons dans l'ère du transport intelligent. »

- Tony Qiu, Ph. D., professeur agrégé, Génie des transports, Université de l'Alberta

« Le monde est actuellement aux premières étapes d'une transition mondiale vers une économie faible en carbone. Le stockage de l'énergie est un élément essentiel pour permettre l'intégration des vastes, mais intermittentes, ressources renouvelables du Canada en énergie solaire et éolienne. Une solution fabriquée au Canada pour l'intégration de nouvelles batteries aux microréseaux aidera les petites et les grandes collectivités à profiter des sources d'énergie faibles en carbone disponibles. »

- Jillian Buriak, Ph. D., professeure de chimie et chaire de recherche du Canada sur les nanomatériaux utilisés dans le domaine de l'énergie, Université de l'Alberta

L'économie mondiale s'oriente vers un avenir plus vert, et le Canada entend bien suivre la marche. Pour le Canada, la campagne mondiale de lutte contre les changements climatiques est une possibilité économique de créer des emplois et d'atteindre ses objectifs dans ce domaine. La mise sur pied d'un secteur prospère des technologies propres aidera à soutenir l'adoption de technologies de remplacement et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne au pays.

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) est le principal programme par lequel Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) réalise des investissements stratégiques dans des initiatives - en collaboration avec des organismes sans but lucratif - qui améliorent et renforcent l'économie de l'Ouest canadien.

L'annonce d'aujourd'hui porte sur trois projets de technologie propre financés dans le cadre du PDEO qui seront réalisés à l'Université de l'Alberta :

Bénéficiaire Description du projet Aide financière versée dans le cadre du PDEO Université de l'Alberta Agri-Food Discovery Place (AFDP) Investir dans un fermenteur de 1 500 litres et moderniser les installations techniques pour élargir les capacités de l'Agri-Food Discovery Place (AFDP). Le projet favorisera la croissance des petites entreprises et les aidera à commercialiser des produits tels que du plastique biodégradable, des probiotiques et des engrais. 1 500 000 $ Université de l'Alberta ACTIVE-AURORA Embaucher 12 personnes hautement qualifiées pour mettre au point et commercialiser du matériel et des applications logicielles pour véhicules connectés. Le projet permettra la mise au point et à l'essai de technologies de véhicules connectés visant à optimiser la circulation et à réduire les émissions de véhicules. 934 050 $ Université de l'Alberta Batteries pour microréseaux Soutenir la mise au point et la commercialisation de matériaux pour batterie à faible coût et à haute capacité pour les systèmes de stockage de l'énergie pour microréseaux. Le projet entraînera la mise au point de systèmes de stockage d'énergie améliorés pour les énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire et éolienne. 843 400 $

