Le solde Un million d'économies sur les vacances ensoleillées de Sunwing offre des aubaines imbattables aux vacanciers

MONTRÉAL, 26 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonne nouvelle pour les Canadiens qui en ont assez de l'hiver! Sunwing lance son solde Un million d'économies sur les vacances ensoleillées offrant des aubaines imbattables et des millions de dollars en épargne sur un vaste éventail d'hôtels dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Floride. C'est le moment idéal pour réserver vos vacances au soleil et épargner. Cette promotion d'une durée limitée est seulement offerte jusqu'au 2 février ou tant que les offres demeurent disponibles, les amateurs de plage doivent donc se décider rapidement!



Le RIU Jalisco à Riviera Nayarit, au Mexique, se trouve parmi les produits offerts dans le cadre de cette vente. Cet hôtel propose des chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu'à 5 invités, de nombreuses activités dont de la plongée avec tuba et de la planche à voile, ainsi qu'une variété d'options de repas. De plus, les clients profitent d'inclusions exclusives RIU-topia, dont des repas à la carte illimités sans réservation et des boissons internationales à volonté, ainsi qu'un distributeur de spiritueux dans la chambre, l'accès gratuit au Wi-Fi dans les endroits publics, des crédits de spa et bien plus encore.

Les familles peuvent économiser grandement sur un séjour au Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort. Cet hôtel, situé directement sur la plage à la Riviera Maya, au Mexique, propose un programme complet d'activités pour enfants au miniclub supervisé, tandis que les parents peuvent s'offrir l'un des forfaits au spa ou relaxer au bord de la piscine avec un cocktail rafraîchissant à la main. En outre, la famille tout entière peut participer à activités gratuites comme le tir à l'arc, le kayak, la plongée avec tuba et bien plus encore.

Les voyageurs peuvent rehausser leur expérience de vacances en s'offrant un séjour luxueux au Royalton Bavaro Resort and Spa de Punta Cana, en République dominicaine. Cette propriété, une des plus récentes à avoir ouvert ses portes sur l'île, se trouve sur une splendide étendue de sable blanc de Bavaro Beach. Les vacanciers peuvent essayer le simulateur de vagues FlowRider, flotter le long de la rivière paisible, essayer une foule de sports aquatiques et bien plus encore.

Les voyageurs en quête d'une escapade hivernale plus près de la maison peuvent tirer profit des économies instantanées offertes par le voyagiste sur les vols vers la Floride et des forfaits vacances sur certains hôtels, notamment au Rosen Shingle Creek à Orlando, où les vacanciers profitent d'un service gratuit de navette vers les parcs d'attractions de SeaWorld et Universal Orlando Resort. À partir de maintenant et jusqu'au 2 février, économisez 160 $ par couple sur des réservations de vol seulement ou sur des forfaits vacances pour des départs sélectionnés jusqu'au 30 avril 2018.

Pour réserver vos prochaines vacances, veuillez visiter Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 35 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux* gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada.

Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

*les inclusions peuvent varier selon l'itinéraire de vol

