Les ministres Lise Thériault et Geoffrey Kelley ainsi que le député d'Ungava dressent un bilan positif de leurs rencontres

QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, dresse un bilan positif de son séjour à Kuujjuaq, au Nunavik, les 25 et 26 janvier.

Accompagnée du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley, du député d'Ungava, M. Jean Boucher, et de la présidente-directrice générale par intérim de la Société d'habitation du Québec (SHQ), Me Guylaine Marcoux, la ministre a rencontré les principaux acteurs locaux du domaine de l'habitation, notamment des représentants de l'Administration régionale Kativik, de l'Office municipal d'habitation Kativik et de la Société Makivik.

Les discussions ont porté sur l'amélioration des conditions de logement par le biais des divers programmes et investissements du gouvernement du Québec, qui sont sous la responsabilité de la SHQ. Les conditions d'habitation et l'essor démographique au Nunavik représentent des défis qui nécessitent des solutions adaptées.

« Nous avons eu des échanges constructifs avec nos partenaires au sujet des actions de notre gouvernement en matière d'habitation. Je vous rappelle que, de 2007 à 2016, le gouvernement du Québec a consacré 381 millions de dollars pour le remplacement, l'amélioration et la modernisation du parc de logements au Nunavik. Depuis 2000, il a également contribué financièrement à la construction de 1 417 logements sociaux. Je vous confirme que notre gouvernement a l'intention de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des Nunavimmiut. »

Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

« En tant que ministre responsable des Affaires autochtones, je suis particulièrement sensible aux besoins particuliers des Nunavimmiut et je suis ravi de constater que mes collègues partagent cet intérêt. Cette mission nous a permis d'établir des liens solides avec les différents partenaires et de mieux comprendre l'état des enjeux les plus importants pour les Inuits, notamment en ce qui a trait au logement. J'ai la profonde conviction que c'est en travaillant ensemble, avec nos partenaires locaux, que nous améliorons les conditions de vie de tous les habitants du Nunavik. »

M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones.

« Je suis fier de dire que le gouvernement du Québec a respecté ses engagements pris dans le cadre des Plans Nord I et II, soit la construction de 370 logements sociaux pour les habitants du Nunavik. Nous poursuivrons nos efforts pour répondre aux besoins en habitation des gens de la région. »

M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Sur les quelque 12 000 habitants du Nunavik, plus de 50 % ont moins de 25 ans et 70 % ont moins de 35 ans. Cette réalité aura pour conséquence d'accroître la demande de logements au cours des prochaines années. Nous devrons être prêts à y répondre. »

M. Jean Boucher, député d'Ungava

Actions du gouvernement du Québec en habitation au Nunavik :

Financement de la construction de 1 417 logements sociaux découlant de diverses ententes et mesures depuis 2000.

Investissement de 381 millions de dollars de 2007 à 2016 pour remplacer, améliorer et moderniser le parc de logements sociaux.

Investissement de 94,4 millions de dollars en 2016-2017 dans le parc de logements sociaux afin de permettre aux gens de se loger convenablement.

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois.

