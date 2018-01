L'Assemblée des Premières Nations exprime ses condoléances à la suite du décès de l'ancienne Chef et Aînée Doris McLean « Guna »







OTTAWA, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a exprimé aujourd'hui ses condoléances aux proches et aux amis de Mme Doris McLean, mère, soeur, épouse, Aînée et Chef, qui s'est éteinte paisiblement à Whitehorse, au Yukon, plus tôt cette semaine.

« Au nom de l'Assemblée des Premières Nations, j'exprime mes sincères condoléances aux proches et aux amis de feue Mme Doris McLean alors que vous vous réunissez pour lui rendre hommage et célébrer sa vie, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Mme McLean, une de nos Aînées, a passé beaucoup de temps à servir sa famille et à servir tout son peuple dans son rôle important et essentiel de matriarche du clan. Elle laisse le souvenir de ses nombreuses contributions à notre peuple, à sa nation et à l'avancement des ententes modernes au Yukon, qui préservent les droits des Premières Nations. Nos pensées et nos prières vont à tous ceux et celles qui l'ont connue. »

Le Chef régional de l'APN pour le Yukon, Kluane Adamek, a mentionné ce qui suit : « Mme McLean était non seulement une source d'inspiration, mais elle était pour moi une amie très chère. Elle était une leader incroyablement expérimentée, et pourtant très humble. Elle constitue un modèle positif pour les femmes autochtones et les jeunes gens au Canada et partout sur la planète. Son dévouement et sa détermination à partager sa culture, à raconter des récits et à sensibiliser les gens sur des questions ayant une incidence sur nos collectivités est louable et constituera un héritage pour le Yukon et même au-delà de ses frontières. »

Membre de la Première nation de Carcross/Tagish, Mme McLean était l'une des premières femmes à représenter sa nation à titre de Chef entre 1988 et 1992. Ses nombreuses réalisations remarquables touchent tant la politique que les arts - cette danseuse a débuté au sein du groupe de danse Skookum Jim/Keish Tlingit au cours des années 70. Par la suite, elle est devenue la première personne autochtone à servir l'Assemblée législative du Yukon à titre de sergent d'armes. Après un combat courageux contre le cancer, Mme McLean s'est éteinte ce mois-ci à Whitehorse, au Yukon. Les funérailles de feue l'Aînée et ancienne Chef de la Première nation de Carcross/Tagish se tiendront le samedi 27 janvier à Carcross, au Yukon.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 14:41 et diffusé par :