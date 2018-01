Cet hiver, 12 élèves du Conservatoire foulent les planches de l'émission Virtuose !







QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Après avoir vu deux de ses élèves être déclarés grands gagnants des deux premières saisons de l'émission Virtuose, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec suit avec enthousiasme la cohorte 2018 de ce concours télévisuel mettant en lumière les jeunes musiciens de partout au Canada.

Les pianistes Emily Oulousian et Zhan Hong Xiao, élèves de Richard Raymond au Conservatoire de musique de Montréal, ont successivement remporté les finales 2016 et 2017 de l'émission. Et, au cours des saisons passées, de nombreux élèves ou anciens du Conservatoire se sont succédé en studio pour démontrer l'étendue de leur talent.

En 2018, ils seront douze candidats du Conservatoire à faire partie du concours. Pour les voir à l'oeuvre, c'est un rendez-vous, les vendredis, 19 h, à ICI Radio-Canada Télé ou sur ICI Tou.tv .

Candidats issus du Conservatoire

Vendredi 12 janvier

Nikki Arsenault , 16 ans, a étudié la flûte traversière au préconservatoire de Montréal

Rosemary Mantchev, 14 ans, étudie le piano avec Suzanne Goyette au Conservatoire de musique de Montréal

Léa Sol, 17 ans, étudie le violoncelle avec Blair Lofgren au Conservatoire de musique de Québec

Vendredi 19 janvier

Benjamin Seah , 13 ans, étudie le violon avec Johanne Arel au Conservatoire de musique de Montréal

Vendredi 26 janvier

Maurice Grenier , 15 ans, étudie le basson avec Mathieu Harel au Conservatoire de musique de Montréal

Maurice Grenier, 15 ans, étudie le basson avec Mathieu Harel au Conservatoire de musique de Montréal
Delphine Préa-Busque, 14 ans, étudie présentement le violon avec Frédéric St-Pierre, nouveau professeur au Conservatoire de musique de Val-d'Or. Par le passé, elle était élève de Marie-Andrée Caux au sein du même établissement.

Vendredi 2 février

Charles Chouinard , 13 ans, étudie la trompette avec Benjamin Raymond au Conservatoire de musique de Montréal

Vendredi 9 février

Kevin Chen , 13 ans, étudie le piano avec Marlene Finn au Conservatoire de musique de Gatineau

Kevin Chen, 13 ans, étudie le piano avec Marlene Finn au Conservatoire de musique de Gatineau
Rose Lebeau Sabourin, 17 ans, étudie le piano avec Marlene Finn au Conservatoire de musique de Gatineau (elle sera candidate en chant)

Victor Raphals-Kath, 17 ans, a étudié la clarinette avec Jean-François Normand au Conservatoire de musique de Montréal

Jessica Tang, 17 ans, étudie le violoncelle avec Carole Sirois au Conservatoire de musique de Montréal

Vendredi 16 février

Marcelin Ouellette , 17 ans, étudie la guitare avec Jean Vallières au Conservatoire de musique de Montréal

Le Conservatoire, présentateur de l'émission

Fort d'une représentativité exceptionnelle dans cette émission, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est à nouveau présentateur de l'émission pour les premiers épisodes de la saison. Une publicité présentant de jeunes élèves du Conservatoire, provenant de partout au Québec, sera diffusée pendant l'émission.

Le Conservatoire se réjouit de soutenir une émission de qualité qui offre une expérience artistique exceptionnelle aux jeunes musiciens en devenir. Il joint sa voix aux nombreux et fidèles auditeurs de Virtuose pour souhaiter bonne chance aux 24 candidats de partout au pays qui auront le plaisir de jouer et de se dépasser en participant à cette aventure télévisuelle inoubliable.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. conservatoire.gouv.qc.ca

