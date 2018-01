Placements CI annonce le changement de la cote de risque du Fonds d'obligations de qualité supérieure CI







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - CI Investments Inc. (ci-après « CI ») a annoncé plus tôt aujourd'hui le changement de la cote de risque du Fonds d'obligations de qualité supérieure CI, qui est passée de « faible à moyen » à « faible ».

Ce changement, qui prend effet immédiatement, fait suite à l'application d'une nouvelle méthodologie de classification du risque dans l'ensemble du secteur prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dans le but de déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. Il n'est en rien attribuable à des changements relatifs aux objectifs, aux stratégies ou à la gestion du fonds.

L'objectif de placement du Fonds d'obligations de qualité supérieure CI consiste à générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations émises par des sociétés de divers pays qui ont obtenu la note BBB-, au minimum, d'une agence de notation reconnue.

Le portefeuille du fonds est géré activement par une équipe se spécialisant dans les titres de créance de sociétés à haut rendement et de bonne qualité de la société torontoise Marret Asset Management. Depuis sa création en 2014, le portefeuille de ce fonds est géré par M. Paul Sandhu, vice-président et gestionnaire de portefeuille qui possède plus de 30 années d'expérience dans la gestion de titres à revenu fixe. Marret Asset Management gère environ 4 G$ d'actifs et figure parmi les gestionnaires de titres à revenu fixe indépendants les plus importants et les plus expérimentés au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI, consultez votre conseiller financier ou visitez le www.ci.com.

À propos de Placements CI - la société de placement du Canada

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 186,3 G$ au 31 décembre 2017.

