Le ministre Gaétan Barrette annonce le maintien de places au CHSLD de Waterloo et la création de nouvelles places au futur CHSLD de Granby

WATERLOO, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,8 M$ afin de rénover le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Horace-Boivin de Waterloo. Les travaux effectués permettront le maintien de 22 places. Le ministre a également annoncé que le nouveau CHSLD en Haute-Yamaska, situé à proximité du centre-ville de Granby, comptera 176 places. Lorsqu'il avait été annoncé initialement, en 2017, le projet était de 96 places.

Les travaux majeurs qui seront réalisés au CHSLD Horace-Boivin permettront la mise aux normes ainsi que l'amélioration des volets techniques et fonctionnels, notamment en ce qui concerne le système de chauffage, la toiture, les revêtements de sol et les fondations. Les chambres partagées actuelles deviendront des chambres individuelles, afin d'assurer un maximum de confort et d'intimité pour les résidents. Les travaux permettront également d'améliorer les aménagements communs, dont un salon pour les familles.

« Nous souhaitons offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et de services sociaux à la population, et particulièrement pour les aînés. Le maintien de places à Waterloo ainsi que la création de près du double de places prévues au départ à Granby permettront de mieux répondre aux besoins de personnes en perte d'autonomie. Nous savons qu'il s'agit d'un enjeu important dans la région, et je tiens à remercier les différentes équipes qui ont collaboré afin de trouver des solutions bénéfiques pour tous, qui répondent aux besoins de la population. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le besoin de nouvelles places en longue durée dans la région de la Montérégie s'est accru au fil du temps. Nous sommes résolument engagés à assurer le mieux-être, la sécurité, la qualité de vie et le confort de nos aînés, et en ce sens, il s'agit aujourd'hui de l'annonce de deux excellentes nouvelles, qui auront des retombées fort positives. »

Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie

Le nouveau CHSLD en Haute-Yamaska sera une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Ce projet avait été annoncé dans la foulée de l'investissement de 100 M$ du Gouvernement du Québec afin de désengorger les urgences et de diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux. En ce sens, une somme de 55 M$ avait été annoncée spécifiquement pour la création, à court terme, de près de 1 500 nouvelles places en hébergement à travers le Québec pour des personnes âgées en perte d'autonomie.

