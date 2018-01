Journée internationale de la protection des données personnelles - 28 janvier 2018 - L'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, un outil pour une gestion responsable des renseignements personnels







QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale de la protection des données personnelles, le 28 janvier prochain, la Commission d'accès à l'information souhaite sensibiliser les organismes publics et les entreprises à l'importance de savoir détecter et atténuer les risques d'atteinte aux renseignements personnels et à la vie privée des citoyens avant l'adoption de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes d'information, de nouvelles initiatives ou pour tout nouveau projet ou toutes modifications majeures à un programme existant.

L'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) est un outil d'analyse pratique et essentiel qui permet d'identifier de façon préventive les problèmes les plus importants en matière de protection des renseignements personnels et de trouver des solutions réfléchies et opérationnelles ainsi que des opportunités d'amélioration dès la conception d'un projet. La Commission constate souvent, lors d'une enquête, que cette démarche préventive aurait pu éviter les situations à l'origine de la plainte.

C'est pourquoi elle propose aux organismes publics et aux entreprises une nouvelle fiche d'information dans laquelle elle identifie les objectifs, les bénéfices, ainsi que les moyens de réaliser une EFVP et ainsi développer une véritable culture de la protection des renseignements personnels au sein des organismes publics ou des entreprises. Dans le courant de l'année 2018, la CAI complètera cette documentation avec des exemples de grilles d'analyse d'EFVP.

En effet, avec l'EFVP les organismes publics et les entreprises peuvent facilement repérer les problématiques telles qu'une collecte non nécessaire de renseignements personnels, une sécurisation inappropriée de ceux-ci, une communication à des tiers non autorisée par la loi, une information insuffisante fournie aux personnes concernées, une utilisation secondaire des renseignements non autorisée, etc.

La Journée internationale de la protection des renseignements personnels est une initiative d'origine européenne célébrée le 28 janvier de chaque année, depuis 2007. Reconnue et célébrée à travers le monde par les professionnels de la protection de la vie privée, elle vise à souligner l'incidence de la technologie sur le droit à la vie privée et l'importance de la valorisation et de la protection des renseignements personnels. Cette année, nous célébrons la 12e édition de la Journée internationale de la protection des données.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles et de surveillance, la Commission d'accès à l'information est un organisme dédié, notamment, à promouvoir l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels détenus par les organismes publics et les entreprises privées.

