Réunion d'urgence sur les Services à l'enfance et à la famille autochtones : l'APNQL accueille favorablement le plan de la ministre Jane Philpott visant à résoudre les problèmes systémiques en matière de Services à l'enfance et à la famille autochtones

OTTAWA, le 26 janv. 2018 /CNW/ - L'Honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones Canada, a tenu une réunion d'urgence de deux jours sur les Services à l'enfance et à la famille autochtones. Cette réunion regroupait les dirigeants autochtones, les ministres provinciaux et territoriaux, les techniciens des communautés, les représentants des jeunes, des experts et des défenseurs des droits. L'objectif de la réunion consistait à identifier des priorités conjointes ainsi qu'un cheminement en vue de réformer les Services à l'enfance et à la famille autochtones - avec des approches axées sur des distinctions - soit de placer les besoins des enfants et des familles à l'avant-plan.

« Nous accueillons favorablement le plan de la ministre Philpott en vue de réformer le bien-être à l'enfance autochtone » a affirmé Ghislain Picard, chef de l'APNQL. « Plus spécifiquement, l'APNQL appuie fortement les principes visant à mettre pleinement en oeuvre toutes les ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP), réorientant la priorité du programme vers la prévention et l'intervention précoce, ainsi qu'explorer le potentiel pour l'élaboration conjointe d'une législation fédérale en matière de bien-être à l'enfance », a ajouté Chef Picard.

L'importante réunion d'urgence faisait la promotion d'un objectif conjoint de tous les partenaires visant à fournir un environnement sécuritaire pour les enfants autochtones, afin qu'ils puissent s'épanouir sainement au sein de leurs familles et leurs communautés.

« La préservation de l'identité culturelle de nos enfants par le biais d'approches communautaires qui mettent principalement l'accent sur la prévention est la clé de notre mieux-être et du développement de familles et de communautés saines », a mentionné le chef Lance Haymond de la Première Nation de Kebaowek, qui agit également à titre de chef porteur de dossier en matière de Santé pour l'APNQL.

