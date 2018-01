Programme d'implantation des rues piétonnes et partagées: Un franc succès en 2017 et 3 nouveaux projets pour 2018







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Après le succès renouvelé de l'édition 2017 du Programme d'implantation des rues piétonnes et partagées, le responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Éric Alan Caldwell, annonce que trois nouveaux projets de piétonnisation verront le jour en 2018.

« Ce programme est un réel laboratoire d'innovation qui permet d'accélérer l'aménagement de lieux de rencontre de qualité. En s'appuyant sur les compétences des arrondissements, le programme permet la réalisation de projets propres à leur culture, qui répondent véritablement aux besoins des citoyens. La transformation des rues en rues piétonnes a des effets bénéfiques. En plus de favoriser la marche, elle stimule la vie de quartier, créant des lieux animés qui traduisent toute la vitalité et la créativité montréalaise », a déclaré M. Caldwell.

Les trois projets suivants verront le jour dès le début de l'été 2018 :

Rue Gilford , entre les rues Saint-Denis et Rivard (Le Plateau-Mont-Royal) - Rue piétonne

, entre les rues et Rivard (Le Plateau-Mont-Royal) - Rue piétonne Rue Decelles, entre les rues Décarie et Sainte-Croix ( Saint-Laurent ) - Placette et rue partagée

( ) - Placette et rue partagée Place Masson, entre la 5e et la 6e Avenue ( Rosemont -La-Petite-Patrie) - Placette et rue partagée

Le Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées offre un soutien financier et technique aux arrondissements afin qu'ils conçoivent et réalisent des projets de piétonnisation de rues, dont les concepts, uniques à chacun, répondront aux besoins de leurs résidents. Les arrondissements dont le projet a été sélectionné - suite à un appel à projets - recevront, pour la première année de leur projet, une aide financière équivalente à 50% des coûts jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Résumé de l'année 2017

En 2017, le programme a permis la réalisation des trois projets de places piétonnes suivants :

Terrasses Roy, rue Roy Est, entre De Bullion et l'avenue Coloniale (Plateau- Mont-Royal )

) Place Wellington , entre les rues Galt et de l'Église ( Verdun )

, entre les rues et de l'Église ( ) Place du Marché : Rue Saint-Ambroise, aux abords du Marché Atwater entre la rue Sainte-Émilie et l'avenue Greene (Sud-Ouest)

Les projets réalisés en 2017 ont connu un franc succès. L'achalandage piétonnier a été considérable et le taux de satisfaction des utilisateurs est élevé. Ainsi, plus de 90% des gens rencontrés sur la rue se sont dits satisfaits ou très satisfaits du projet réalisé. La piétonnisation des rues a stimulé la vie de quartier et l'animation urbaine, tout en favorisant l'activité commerciale, dans un cadre sécuritaire et convivial.

Rues piétonnes existantes

Depuis le lancement du Programme en 2015, 12 rues piétonnes, dans 10 des 19 arrondissements de la Ville, ont été aménagées dans le cadre du Programme de rues piétonnes et partagées. Ces nouveaux projets s'ajoutent à plus de 40 rues piétonnes temporaires, saisonnières ou permanentes déjà existantes. À Montréal, plusieurs lieux se prêtent à la piétonnisation, à l'aménagement de placettes ou de rues partagées, comme les rues commerciales de quartier, les rues aux abords des parcs ou celles séparant deux sections de parcs ou encore les rues bordant des bâtiments publics et institutionnels tels que les écoles primaires et secondaires, les universités, les stations de métro, les musées, les marchés publics, les églises au coeur des noyaux villageois, etc.

Pour plus de détails sur les rues piétonnes ou pour voir les galeries de photos, consultez la page ville.montreal.qc.ca/ruespietonnes

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 14:01 et diffusé par :