BlockEx a été sélectionnée comme l'une des 100 entreprises de FinTech les plus influentes, par un jury composé de professionnels de haut niveau issus d'organisations telles que London Stock Exchange (Bourse de Londres), EY, Lloyds Banking Group et Innovate Finance. Le rapport Financial Technologist a réuni une dizaine d'experts de FinTech venant des entreprises les plus respectées sur les marchés des services financiers. Ils ont dressé une liste de 100 entreprises de FinTech « prêtes à placer la barre plus haut, à innover et à apporter des solutions concrètes aux problèmes qui nous attendent ». BlockEx a eu l'honneur de figurer sur cette liste.

Le rapport Financial Technologist a rassemblé l'expertise des plus grandes pointures du London Stock Exchange Group, Baringa Partners, EY, Seismic Foundry, CBPE Capital, The Realization Group, London & Partners, Lloyds Banking Group, Innovate Finance et Harrington Starr. La Bourse de Londres est l'une des plus grandes et des plus anciennes bourses de valeurs au monde. Baringa Partners est un cabinet de conseil en affaires et technologie. EY fait partie des « Big Four », les quatre plus grands cabinets d'audit au niveau mondial. Seismic Foundry est un courtier pour le compte de sociétés de FinTech. CBPE Capital est un investisseur en capitaux privés. The Realization Group est un cabinet de conseil en marketing et stratégie, spécialisé dans les marchés financiers. London & Partners est l'agence de promotion officielle de Londres. Le Lloyds Banking Group est une grande banque britannique. Innovate Finance est une association qui représente la communauté mondiale de la FinTech au Royaume-Uni. Harrington Starr est un cabinet de recrutement de personnel spécialisé en technologie et en vente pour les sociétés de services financiers.

BlockEx a créé une plate-forme d'échange d'actifs numériques (DAxP). BlockEx vise à combler le fossé entre les institutions financières traditionnelles et le nouveau monde lié à la blockchain. Sa plate-forme est conçue pour paraître familière aux traders, mais aussi pour offrir le nec plus ultra des actifs numériques, notamment les paires de monnaie crypto-fiat et les ICO. Dans le cadre de cette mission, BlockEx a lancé le marché ICO de BlockEx. Partie intégrante de la DAxP, il offre une liste peaufinée d'ICO aux traders de BlockEx. BlockEx propose également une offre de jetons numériques qui aide les entreprises à lancer leurs propres ICO. BlockEx offre un service de courtage en marque blanche et des solutions logicielles, afin que des tiers puissent profiter de la nouvelle technologie fascinante que BlockEx est en train de développer.

Vous en saurez plus sur les 100 meilleures startups de FinTech en cliquant sur : https://www.harringtonstarr.com/blog/2018/01/the-financial-technologist-q1-2018

À propos de BlockEx : La plateforme d'échange d'actifs numériques (DAxP) de BlockEx permet un échange de niveau institutionnel proposant des outils de montage, de dématérialisation et de gestion du cycle de vie des actifs blockchain. La plateforme DAxP de BlockEx comporte un outil de création et des logiciels d'échange, de compensation, de règlement, d'enregistrement et de courtage d'actifs numériques. L'entreprise dispose de bureaux à Londres, en Bulgarie, à Taiwan et en Israël. https://www.blockex.com/

