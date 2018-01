Mission du premier ministre du Québec en Chine : Tourisme Montréal mobilise le milieu culturel montréalais







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la mission économique du premier ministre du Québec en Chine, Tourisme Montréal a invité les acteurs du milieu culturel participants à poursuivre leurs efforts pour assurer le rayonnement de la métropole sur le marché touristique chinois. Les intervenants en tourisme culturel présents à la Vitrine culturelle et créative de Shanghai ont pris les engagements suivants :

Favoriser l'intégration des services de paiement mobile chinois WeChat Pay et Alipay;

participer aux formations de Tourisme Montréal sur des pratiques d'accueil adaptées à la clientèle chinoise ;

tenir Tourisme Montréal au courant de leurs initiatives concernant le marché chinois ;

participer dans la mesure du possible aux actions et aux missions de Tourisme Montréal sur le marché chinois ;

rédiger un sommaire de leur offre culturelle en mandarin.

Tous présents à Shanghai, les intervenants qui se sont engagés à faire la promotion de la culture montréalaise sont les suivants :

C2 Montréal

Centre Phi

Hub créatif Lune Rouge

La Société des arts technologiques

Le Cirque Éloize

MASSIVart

Montréal en Histoires

Partenariat du Quartier des spectacles

Tribu expérientiel

Ces dernières années, Tourisme Montréal a multiplié les initiatives sur le marché chinois au chapitre de la recherche-développement, de la promotion, de l'accueil, etc., ce qui mené à la signature de plusieurs ententes de collaboration avec des offices de tourisme chinois. L'organisme a aussi joué un rôle clé dans l'introduction des premiers vols directs Montréal-Beijing (2016) et Montréal-Shanghai (2017). Et cet automne, Tourisme Montréal a noué un partenariat avec la Financière OTT pour la mise en oeuvre des services de paiement mobile chinois WeChat Pay et Alipay à Montréal.

La Chine est le deuxième marché touristique outre-mer en importance pour Montréal, derrière la France. En 2017, la métropole a reçu quelque 124 000 touristes chinois, soit une progression de 33 % par rapport à 2016. Selon les prévisions, la tendance devrait s'accélérer au cours des prochaines années.

« La destination Montréal a la cote sur le marché chinois, a déclaré Pierre Bellerose, qui accompagne la délégation du Québec en Chine à titre de vice-président à Tourisme Montréal. Les acteurs du tourisme montréalais, y compris le milieu culturel, doivent se mobiliser pour soutenir cette évolution positive et notamment allonger la durée de séjour des touristes chinois. L'effort collectif amorcé aujourd'hui marque un pas important dans la bonne direction. »

Le volet culturel de la mission québécoise en Chine avait notamment pour objectif de nouer des partenariats, mais aussi de faire connaître l'expertise du Québec et de Montréal. À cet égard, Tourisme Montréal tient à souligner la signature, le 23 janvier dernier, d'une première entente culturelle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement chinois. Cette entente est une excellente nouvelle et ouvre des perspectives intéressantes pour le milieu culturel québécois et montréalais (musées, art public, tournées, festivals, etc.).

