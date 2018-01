Le Conseil supérieur de l'éducation souligne la Journée de l'alphabétisation familiale







QUÉBEC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil supérieur de l'éducation est fier de souligner la Journée de l'alphabétisation familiale. Cette journée marquée par la tenue de milliers d'activités partout au pays vise à encourager les familles à consacrer au moins quinze minutes par jour à une activité favorisant l'apprentissage et à célébrer le plaisir de lire et d'apprendre en famille.

« Ici comme ailleurs, l'éducation est un outil essentiel au plein épanouissement des personnes. Pour y parvenir, le développement de compétences en littératie - savoir lire, traiter et analyser de l'information de façon à comprendre la réalité et à prendre des décisions éclairées - est indispensable. À cet égard, les parents assument un rôle prépondérant pour faire naître et soutenir chez leurs enfants le plaisir de lire et d'apprendre. Le Conseil salue l'engagement de celles et ceux qui, chaque jour à la maison, suscitent le goût pour ces activités », a souligné la secrétaire générale et présidente par intérim du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Lucie Bouchard.

Rappel de la mission du Conseil supérieur de l'éducation

Créé en 1964, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec est un organisme gouvernemental autonome, composé de vingt-deux membres issus du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d'une vision globale de l'éducation, il a pour mandat de conseiller le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil supérieur de l'éducation est le fruit de délibérations entre les membres de ses instances, lesquelles sont alimentées par des études documentaires et des consultations menées auprès d'experts et d'acteurs de l'éducation. Ce sont près de 100 personnes qui, par leur engagement citoyen et à titre bénévole, contribuent aux travaux du Conseil.

