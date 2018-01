Young Living désigne Jared Turner à titre de président et directeur de l'exploitation







À titre de cadre supérieur, il a joué un rôle clé dans la croissance monumentale de la société

LEHI, Utah, 26 janvier 2018 /CNW - Young Living Essential Oils, le plus important fabricant d'huiles essentielles au monde, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Jared S. Turner à titre de président et directeur de l'exploitation. Il a été l'instigateur de la croissance spectaculaire de Young Living en permettant la société de réaliser des milliards de dollars de profits en augmentant le chiffre d'affaires à plus de 800 pour cent au cours des cinq dernières années. Il continuera de collaborer étroitement avec le fondateur et président du conseil d'administration de la société, M. D. Gary Young et la présidente-directrice générale, Mary Young pour réaliser leur vision qui est de fournir des huiles essentielles pures dans tous les foyers du monde entier.

Ayant occupé la fonction de président-directeur général de la société au cours des deux dernières années, M. Turner a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Young Living qui est devenue une société mondiale avec des chiffres d'affaires d'un milliard de dollars comptant plus de quatre millions de clients, 3?000 employés et 16 partenaires corporatifs et agricoles à l'échelle mondiale. Son engagement inébranlable envers la mission de Young Living qui est de partager à l'échelle mondiale ce cadeau de grande qualité, les huiles essentielles pures, a favorisé l'expansion internationale et l'infrastructure de la société.

« J'exige la perfection, car nos membres méritent le meilleur. Et M. Turner est le leader de confiance qui est resté à mes côtés à travers les hauts et les bas du parcours des huiles essentielles », a souligné M. Gary Young. « Il s'est avéré être un leader prospère et digne de confiance et dans le cadre de son rôle, il s'est forgé une solide réputation pour développer les gens et inspirer les équipes. Il partage mon amour pour les gens, la santé naturelle, l'aventure et la nature. M. Turner a fait ses preuves et il aidera à faire progresser ma vision. »

« La mentalité de Jared axée sur les objectifs constitue un atout idéal pour diriger la société vers l'avant », a déclaré Mme Mary Young. Sous sa direction, Young Living est bien positionnée pour suivre le parcours que Gary et moi avons envisagé il y a de cela 24 ans, lorsque nous avons démarré la société. »

« Ceci représente un privilège de toute une vie et je ne le prends pas à la légère », a ajouté M. Turner. « Gary et Mary ont dessiné un parcours pour Young Living où les gens sont d'abord et avant tout placés à l'avant, la qualité des huiles essentielles est primordiale et créer un lien avec la nature est indispensable. Young Living ne s'éloignera jamais de son parcours sous ma direction alors que nous continuons de partager le cadeau des huiles essentielles avec des millions de gens. »

M. Turner a rejoint Young Living en 2012 à titre de conseil adjoint général international, avec une solide expérience du commerce et du droit international. Avant d'occuper le rôle de chef de l'exploitation, M. Turner a exercé les fonctions de directeur des ventes et du marketing chez Young Living. Il était responsable d'identifier et d'exécuter stratégiquement la vision d'expansion mondiale de la société, de superviser 20 marchés et de gérer plus de 1?000 employés des ventes et du marketing à l'échelle internationale.

Avant de rejoindre Young Living, M. Turner était un avocat commercial international chez Kirton McConkie, le plus important cabinet d'avocats de l'Utah, où il conseillait des entreprises multinationales et des sociétés à but non lucratif pour l'expansion de leurs activités internationales. Ne se limitant pas au conseil juridique, M. Turner est un entrepreneur dans l'âme qui a réussi à fonder et à exploiter ses propres entreprises. Ses deux décennies d'expérience dans le marketing de réseaux, combinée à sa passion pour tout ce qui vit, notamment les plantes, les animaux et les gens font de lui un dirigeant naturel chez Young Living.

M. Turner détient une maîtrise en relations internationales de la Syracuse University, un diplôme en droit du collège Syracuse University College of Law et un baccalauréat en espagnol et en sciences politiques de l'Université de l'Utah.

