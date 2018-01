Le gouvernement du Canada soutient un programme favorisant un mode de vie sans fumée







Le programme Presser le pass'adresse aux facteurs de risque des maladies chroniques liées au tabagisme

TORONTO, 26 janv. 2018 /CNW/ - Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Un Canadien meurt d'une maladie associée au tabagisme toutes les 12 minutes, et ces maladies coûtent la vie à plus de 45 000 Canadiens par année. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à réduire le taux de tabagisme au Canada pour qu'il passe à moins de 5 % d'ici 2035.

Aujourd'hui, en cette Semaine nationale sans fumée, le député Robert Oliphant, a annoncé, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, le financement de Presser le pas (Promouvoir et accélérer le changement au moyen de l'autonomisation), un programme du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) visant à fournir des ressources sur l'abandon du tabagisme aux professionnels de la santé.

Le programme offre à ces derniers des cours en ligne ainsi que des outils leur permettant d'intervenir auprès de leurs patients afin d'agir sur plusieurs facteurs de risque du tabagisme, comme la consommation abusive d'alcool, l'inactivité physique, la mauvaise alimentation, le stress et les troubles du sommeil. Il s'appuie sur le projet TEACH (Training Enhancement in Applied Cessation Counselling and Health) du CAMH, qui offre aux professionnels de la santé une formation sur la façon de promouvoir de saines habitudes de vie susceptibles de diminuer l'usage du tabac chez les Canadiens. Le programme Presser le pas bénéficie également du soutien de la Medical Psychiatry Alliance, un partenariat canadien unique de soins de santé qui regroupe le CAMH, le Hospital for Sick Children, l'organisme Trillium Health Partners et l'Université de Toronto.

Citations

« Le gouvernement est heureux de financer les activités menées par le Centre de toxicomanie et de santé mentale pour promouvoir des modes de vie sans fumée. La promotion de saines habitudes de vie va de pair avec la réduction du nombre de Canadiens qui fument et elle contribuera à l'atteinte de notre but : faire passer le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes comme Presser le pas, qui contribuent à réduire l'usage du tabac et la dépendance qui y est associée et à assurer une meilleure santé pour les Canadiens. Grâce à ce projet, nous épaulons les professionnels de la santé qui sont là pour aider les Canadiens à améliorer leur santé générale, leur bien-être et leur qualité de vie. »

Robert Oliphant

Député de Don Valley-Ouest

« Le tabagisme, à lui seul, est dangereux, mais quand il est combiné avec une mauvaise alimentation, l'inactivité physique, le stress, les troubles du sommeil ou l'abus d'alcool, le risque de maladie chronique et de mort précoce augmente considérablement. Nos patients ont besoin d'un traitement spécialisé tenant compte des causes profondes pour améliorer ces comportements. Je suis très reconnaissant à l'ASPC, ainsi qu'à la Medical Psychiatry Alliance de son soutien supplémentaire. Grâce à eux, nous pourrons élaborer de meilleurs programmes afin d'aider les patients à vivre plus sainement. »

Dr Peter Selby, directeur de la formation médicale

Centre de toxicomanie et de santé mentale

« Un mode de vie sain et sans fumée peut réduire, chez les Canadiens, le risque de développer un certain nombre de maladies chroniques. Nous ne tenons souvent pas compte des multiples facteurs de risque du tabagisme, qui vont de la mauvaise alimentation au manque d'activité physique, en passant par la difficulté à composer avec le stress. Le programme Presser le pas du Centre de toxicomanie et de santé mentale a pour but d'agir sur ces facteurs par la promotion de saines habitudes de vie pouvant aider à prévenir les maladies chroniques et réduire le tabagisme chez les Canadiens. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Le tabagisme est associé à plus de 40 maladies et autres problèmes de santé graves, comme le cancer, les troubles respiratoires et les maladies du coeur.

L'Agence de la santé publique du Canada investira 703 904 $ sur cinq ans dans le programme Presser le pas du CAMH au moyen des Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale et toxicomanie du Canada et l'un des plus importants centres de recherche dans ce domaine au monde.

Un récent rapport publié par le Conference Board du Canada et financé par Santé Canada fournit d'autres données probantes montrant que le tabagisme impose un lourd fardeau à la société canadienne, ayant coûté 16,2 milliards de dollars en 2012, soit 466 $ par citoyen. Ce montant tient compte des dépenses liées aux soins de santé directs, aux services d'incendie et de police, à la recherche et à la prévention, ainsi que de la perte de productivité attribuable aux maladies et aux décès prématurés.

La Medical Psychiatry Alliance (MPA), qui appuie également le programme Presser le pas, est un partenariat regroupant le CAMH, le Hospital for Sick Children, l'organisme Trillium Health Partners et l'Université de Toronto. Elle travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario pour transformer les soins prodigués aux personnes vivant avec des maladies mentales et physiques. Ses ressources et ses documents fondés sur des données probantes faciliteront l'élaboration du contenu du programme Presser le pas.

