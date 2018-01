Fonds Dynamique se distingue lors de la remise des Trophées FundGrade A+® 2017







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Fonds Dynamique a remporté 14 Trophées FundGrade A+ 2017. Ces prix sont décernés chaque année aux fonds et aux gestionnaires qui ont su maintenir des résultats ajustés au risque remarquables et constants tout au long de l'année civile précédente.

Fonds Gestionnaires de portefeuille Fonds de dividendes Dynamique (série A) Jason Gibbs, Bill McLeod, Vim Thasan, Tom Dicker, Eric Benner et Oscar Belaiche Fonds d'actions productives de revenu Dynamique (série A) Jason Gibbs, Bill McLeod, Tom Dicker, Eric Benner et Oscar Belaiche Fonds de services financiers Dynamique (série A) Yassen Dimitrov Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique (série A) David Fingold et Michael McHugh Fonds équilibré mondial Dynamique (série A) Dana Love Fonds mondial de dividendes Dynamique (série A) David Fingold Fonds mondial d'infrastructures Dynamique (série A) Frank Latshaw, Jason Gibbs et Oscar Belaiche Fonds immobilier mondial Dynamique (série A) Tom Dicker et Oscar Belaiche Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) Robert Cohen Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique (série A) Marc-André Gaudreau Catégorie de ressources stratégique Dynamique (série A) Robert Cohen et Jennifer Stevenson Fonds d'obligations à rendement total Dynamique (série A) Christine Horoyski Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra (série A) Judith Chan Portefeuille de revenu équilibré Marquis (série A) Judith Chan

«?Nous sommes fiers de recevoir un bon nombre de Trophées FundGrade A+ encore une fois cette année. Nous mettons tout en oeuvre pour aider les clients à protéger leurs épargnes et à les faire fructifier. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement indéfectible à cet égard. Nous tenons à féliciter notre équipe de placement pour cet accomplissement formidable?», a affirmé Glen Gowland, président et chef de la direction de Fonds Dynamique.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

À propos des Trophées FundGrade A+®

La note FundGrade A+ est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+ afin de récompenser la «?crème de la crème?» des fonds d'investissement canadiens. La distinction FundGrade A+ s'ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont ensuite équipondérés pour le calcul des notes mensuelles FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent parmi les premiers 10 %, puis les 20 %, 40 %, 20 % et 10 % suivants. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+ repose sur un calcul s'apparentant à la moyenne pondérée cumulative (MPC). Les notes mensuelles FundGrade A, B, C, D et E reçoivent une cote allant de 4 à 0, dans l'ordre. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note A+. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata met tout en oeuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Les notes FundGrade peuvent changer d'un mois à l'autre.

Voici les rendements du Fonds de dividendes Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,9 % et 311 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 11,0 % et s.o. (5 ans); 6,5 % et s.o. (10 ans); 8,5 % et s.o. (depuis la création en août 1985).

Voici les rendements du Fonds d'actions productives de revenu Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,1 % et 311 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 9,2 % et s.o. (5 ans); 7,9 % et s.o. (10 ans); 11,3 % et s.o. (depuis la création en juillet 2001).

Voici les rendements du Fonds de services financiers Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 23,5 % et 35 fonds (1 an); 13,6 % et s.o. (3 ans); 16,9 % et s.o. (5 ans); 6,3 % et s.o. (10 ans); 8,7 % et s.o. (depuis la création en octobre 1972).

Voici les rendements du Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 8,9 % et 588 fonds (1 an); 10,1 % et s.o. (3 ans); 11,1 % et s.o. (5 ans); 6,0 % et s.o. (10 ans); 5,2 % et s.o. (depuis la création en mai 2007).

Voici les rendements du Fonds équilibré mondial Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,9 % et 688 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 7,6 % et s.o. (depuis la création en novembre 2013).

Voici les rendements du Fonds mondial de dividendes Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 21,8 % et 838 fonds (1 an); 14,1 % et s.o. (3 ans); 16,0 % et s.o. (5 ans); 6,9 % et s.o. (10 ans); 7,2 % et s.o. (depuis la création en février 2006).

Voici les rendements du Fonds mondial d'infrastructures Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 14,1 % et 38 fonds (1 an); 7,5 % et s.o. (3 ans); 11,0 % et s.o. (5 ans); 7,1 % et s.o. (10 ans); 7,6 % et s.o. (depuis la création en juillet 2007).

Voici les rendements du Fonds immobilier mondial Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 5,7 % et 68 fonds (1 an); 6,9 % et s.o. (3 ans); 8,5 % et s.o. (5 ans); 5,9 % et s.o. (10 ans); 7,5 % et s.o. (depuis la création en janvier 1984).

Voici les rendements du Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 12,9 % et 37 fonds (1 an); 25,2 % et s.o. (3 ans); -0,3 % et s.o. (5 ans); 1,0 % et s.o. (10 ans); 6,5 % et s.o. (depuis la création en janvier 1984).

Voici les rendements de la Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 14,2 % et 31 fonds (1 an); 4,3 % et s.o. (3 ans); 3,7 % et s.o. (depuis la création en avril 2013).

Voici les rendements de la Catégorie de ressources stratégique Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 2,3 % et 76 fonds (1 an); 10,8 % et s.o. (3 ans); 7,7 % et s.o. (5 ans); 4,1 % et s.o. (depuis la création en novembre 2011).

Voici les rendements du Fonds d'obligations à rendement total Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 1,7 % et 321 fonds (1 an); 1,9 % et s.o. (3 ans); 2,4 % et s.o. (5 ans); 2,9 % et s.o. (depuis la création en août 2010).

Voici les rendements du Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 6,8 % et 220 fonds (1 an); 4,1 % et s.o. (3 ans); 5,3 % et s.o. (5 ans); 5,0 % et s.o. (depuis la création en février 2012).

Voici les rendements du Portefeuille de revenu équilibré Marquis (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 6,4 % et 688 fonds (1 an); 4,9 % et s.o. (3 ans); 6,2 % et s.o. (5 ans); 5,3 % et s.o. (10 ans); 5,5 % et s.o. (depuis la création en juillet 2004).

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

SOURCE Fonds Dynamique

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 11:55 et diffusé par :