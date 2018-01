Les résultats de l'étude DAWN de Stryker ont contribué à la mise à jour des lignes directrices de l'American Heart Association et de l'American Stroke Association sur les AVC ischémiques aigus







KALAMAZOO, Michigan, États-Unis, le 26 janvier 2018 /CNW/ - Hier, l'American Heart Association et l'American Stroke Association ont mis à jour les lignes directrices sur les accidents ischémiques cérébrovasculaires (AVC). La nouvelle recommandation a élargi la fenêtre thérapeutique, de six à 16 heures, sur la base des preuves cliniques convaincantes provenant de l'étude DAWN parrainée par Stryker et confirmées par DEFUSE 3. Comme le précisent les lignes directrices, il peut être raisonnable de traiter les patients jusqu'à 24 heures après un AVC, selon les critères de l'étude DAWN. Les nouvelles lignes directrices signifient que plus de patients seront traités en fonction de la présentation clinique plutôt que sur la base seulement d'un délai précis absolu. Actuellement, moins d'un patient sur 10 souffrant d'un AVC ischémique subit une thrombectomie, une intervention qui consiste à retirer un caillot sanguin qui provoque un accident vasculaire cérébral. Les lignes directrices actualisées représentent une étape majeure dans la reconnaissance du fait qu'un plus grand nombre de patients devraient bénéficier du traitement et que le traitement a le potentiel de sauver des vies et de réduire l'invalidité des patients.

« Nous sommes ravis de voir que le fruit de notre travail acharné et les résultats de l'étude DAWN ont été adoptés par l'AHA », a déclaré le Dr Raul Nogueira, cochercheur principal de l'étude DAWN et professeur de neurologie, de neurochirurgie et de radiologie à l'Université Emory, ajoutant que « mes collègues et moi-même sommes impatients d'améliorer la vie de plus de patients et de leur famille. »

Les lignes directrices ont également confirmé de nouveau que les récupérateurs d'endoprothèses sont les seuls dispositifs qui, sur la base des données probantes de niveau 1A, se sont révélés efficaces pour traiter l'accident ischémique cérébral et qui sont encore le premier choix pour le traitement neurointerventionnel.

Mark Paul, président de la division neurovasculaire de Stryker, a commenté : « Stryker est fière de s'associer à ses clients pour montrer la voie dans le traitement de cette maladie dévastatrice, grâce à l'excellence clinique et à des produits hautement performants comme le Trevo XP Retriever. »

À propos de l'étude DAWN

Parrainée par Stryker, l'étude DAWN a été conçue pour évaluer les résultats fonctionnels à 90 jours chez les patients victimes d'un AVC et traités par thrombectomie mécanique à l'aide du Trevo® Retriever et de la prise en charge médicale comparativement à ceux qui reçoivent un traitement médical seul. Les patients ont été sélectionnés pour participer à l'étude s'ils avaient subi un AVC qui a débuté dans les six à 24 heures ou un AVC dont le moment d'apparition était inconnu, soit une période de traitement beaucoup plus longue que l'indication de thrombectomie actuellement autorisée.

À propos du Trevo Retriever

Le Trevo Retriever de Stryker est un petit dispositif médical relié à un fil mince et dont la forme rappelle une endoprothèse. Lors d'une intervention mini-invasive utilisant les rayons X, le médecin dirige le dispositif à partir de l'artère fémorale (située dans la partie supérieure de la jambe) jusqu'à l'artère sanguine bloquée du cerveau. Le dispositif est conçu pour piéger le caillot sanguin et l'enlever de l'organisme. Homologué à l'origine par la FDA en 2012 pour la revascularisation des patients souffrant d'accident ischémique cérébral, le Trevo Retriever a été utilisé pour soigner des milliers de patients dans le monde. L'indication du dispositif utilisé dans le cadre de l'étude clinique DAWN, qui consiste à soigner des patients traités dans un délai de six à 24 heures, depuis qu'ils ont été vus en bonne forme, bénéficie seulement pour le moment d'une exemption des dispositifs expérimentaux (IDE) et cette indication est actuellement en instance d'homologation 510k. Le Trevo Retriever est le seul appareil de thrombectomie mécanique utilisé dans le cadre de l'étude clinique DAWN.

Stryker vous invite à visionner une animation ainsi que des informations importantes relatives à l'innocuité du Trevo Retriever : https://youtu.be/PxcERzyI67I

À propos de l'accident ischémique cérébral

Un accident ischémique cérébral se produit lorsqu'une artère du cerveau est obstruée par un caillot sanguin ou une autre substance comme la plaque, un corps gras. Les vaisseaux sanguins transportent le sang, l'oxygène et les éléments nutritifs dans tout le corps et jusqu'au cerveau. Lorsque le cerveau est privé de sang et d'oxygène, il cesse de fonctionner correctement. Selon la gravité de l'accident vasculaire cérébral et la région du cerveau touchée, une perte des fonctions cérébrales ou la mort peut survenir. D'après la Fédération mondiale du coeur, six millions de décès dans le monde sont imputables à un accident ischémique cérébral.1

À propos de Stryker

Stryker est l'une des principales sociétés de technologies médicales dans le monde et, avec ses clients, s'efforce d'améliorer les soins de santé. Son offre de produits et services novateurs, relatifs à l'orthopédie, à la médecine, à la chirurgie, à la neurotechnologie et à la colonne vertébrale, contribuent à améliorer les résultats à l'endroit des patients et des hôpitaux. Pour tout complément d'information, consultez le site www.stryker.com.

