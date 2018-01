La coalition CAPHR est lancée pour plaider en faveur de la réforme du programme des monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)







La coalition aspire à plus de transparence, des évaluations impartiales et des conclusions crédibles

WASHINGTON, 26 janvier 2018 /CNW/ - Un groupe diversifié d'intérêts industriels et commerciaux a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle coalition pour plaider en facteur de la réforme du programme des monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La coalition Campaign for Accuracy in Public Health Research (la coalition CAPHR) plaidera en faveur de la modernisation du programme des monographies par le biais d'une plus grande transparence et des évaluations équilibrées qui génèrent des conclusions crédibles.

Le programme des monographies qui évalue les risques de cancers a été critiqué par d'éminents scientistes et régulateurs pour son manque de transparence, de nombreux conflits d'intérêts, des classifications cancérigènes discutables et des renseignements trompeurs. La coalition CAPHR a été formée pour aborder des préoccupations qui ont été soulevées et consolidées par de nombreux spécialistes crédibles et indépendants sur les efforts du CIRC pour supprimer et omettre des données pertinentes, ainsi que les antécédents bien connus de l'organisation pour la manipulation des résultats lorsqu'il s'agit de désigner les classifications cancérigènes clés.

« Les conclusions récentes provenant du programme des monographies du CIRC, ainsi que les rapports médiatiques, que les dirigeants du programme des monographies ont manipulé les résultats devraient susciter de très vives préoccupations auprès de toutes les autorités gouvernementales et les organisations privées qui contribuent au financement qui s'inscrit dans le budget annuel du CIRC », a précisé M. Cal Dooley, PDG de l'American Chemistry Council (ACC). « La réforme devrait être la priorité de tous ceux qui appuient la mission du CIRC et qui se fient au CIRC pour recevoir des renseignements utiles sur la façon d'améliorer la santé publique. »

La coalition est formée des partenaires suivants :

American Chemistry Council (Conseil américain de la chimie)

American Petroleum Institute (Institut américain du pétrole)

Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC)

CropLife America

National Association of Manufacturers (Association nationale des manufacturiers)

National Stone, Sand, and Gravel Association (Association nationale de la pierre, du sable, du gravier)

Society of Chemical Manufacturers and Affiliates (Société des producteurs de produits chimiques et affiliés)

United States Council for International Business (Conseil américain pour le commerce international)

« Les fabricants, les autorités gouvernementales et les individus partout dans le monde priorisent la transparence comme moyen d'établir une confiance, de promouvoir l'inclusion et de garantir des politiques intelligentes », a souligné Linda Dempsey, vice-présidente de la politique des affaires économiques internationales pour du National Association of Manufacturers (NAM). « Cependant, le programme des monographies du CIRC fait manifestement montre d'une stratégie de discrétion et d'exclusion qui empêche les participants et observateurs de discuter de la manière dont sont réalisées les conclusions des monographies, allant jusqu'à menacer de poursuites judiciaires ceux qui révèlent des renseignements sur leurs procédures. Ces mesures systématiques pour dissimuler et intimider les personnes qui font part de leurs préoccupations sont en contradiction directe avec les valeurs du CIRC, l'Organisation mondiale de la Santé et les états membres qui appuient leur travail. »

Dans le cadre de son engagement pour améliorer le programme des monographies du CIRC, la coalition CAPHR a publié des principes de réforme. Ces principes renforceront l'intégrité des processus du programme des monographies et permettront d'assurer que le CIRC mette à jour les méthodes et les hypothèses du programme des monographies pour en vue de refléter les pratiques scientifiques modernes, au lieu des approches désuètes sur lesquelles repose l'agence depuis l'établissement du programme en 1969.

« Les préoccupations concernant la conduite et la crédibilité du programme des monographies nuisent à la mission importante du CIRC visant au dépistage et à la lutte contre le cancer, plus particulièrement dans les pays en développement », a précisé Bob Masterson, PDG de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (CIAC). « Les membres de CAPHR sont résolus à collaborer avec l'Organisation mondiale de la Santé et l'équipe de direction du CIRC afin de mettre en oeuvre des réformes fondamentales afin que le programme des monographies produise des renseignements pertinents à l'intention des décideurs du domaine de la santé publique et au public. »

Les membres de la coalition collaboreront avec le gouvernement des États-Unis ainsi que leurs collègues internationaux pour encourager d'autres acteurs de l'industrie, les communautés de donateurs et le secteur public pour susciter le CIRC à réformer le programme des monographies.

À propos de la Campaign for Accuracy in Public Health Research (CAPHR)

Campaign for Accuracy in Public Health Research (CAPHR) représente une initiative d'éducation et de sensibilisation visant à promouvoir des évaluations scientifiques crédibles, impartiales et équilibrées comme une base pour la prise de décisions de politique tout en aidant le public et les décideurs de comprendre la pertinence des études sur la santé publique dans nos vies quotidiennes. Plus particulièrement, la coalition CAPHR encourage la promotion d'une réforme au sein du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) tout en faisant ressortir les lacunes, les renseignements erronés et les conséquences associées à son travail.



