Prix Coupe-paperasse d'or : le Manitoba remporte la palme







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Pour terminer la Semaine de sensibilisation à la paperasserieMD sur une note positive, la FCEI a le plaisir d'annoncer les grands gagnants du prix Coupe-paperasse d'or 2018. Il s'agit de M. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, et de M. Cameron Friesen, son ministre des Finances. La ministre du Travail du Québec, Mme Dominique Vien, se distingue aussi en récoltant une mention d'honneur.

Ce prix annuel vient reconnaître le leadership de celles ou ceux qui ont réussi à alléger de façon significative le fardeau administratif qui pèse sur les PME.

«?Le Manitoba est en bonne voie de devenir un chef de file de la réduction de la paperasserie des PME grâce à l'exceptionnel leadership du premier ministre Pallister et du ministre Friesen en la matière, déclare Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI. Ces deux champions canadiens de la lutte contre la paperasserie méritent amplement cet honneur. Au Québec, la ministre du Travail, Mme Dominique Vien, s'est, pour sa part, vu décerner une mention d'honneur pour son règlement sur les travaux bénévoles de construction qui était réclamé depuis fort longtemps par les PME. »

Des progrès fulgurants au Manitoba!

En vue de tenir sa promesse de devenir d'ici 2020 la province qui aura fait le plus de progrès en termes de responsabilité réglementaire, le Manitoba a inscrit dans sa Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation divers éléments visant à mieux évaluer et réduire le fardeau administratif - recensement, suivi, reddition de comptes et cibles de réduction. On y retrouve notamment la règle stricte du «?2 pour 1?» qui oblige le gouvernement à éliminer au moins deux exigences réglementaires pour chaque obligation mise en oeuvre jusqu'au 31 mars 2021, et la règle du «?un pour un?» par la suite. Le gouvernement manitobain a recensé plus de 906?000 exigences réglementaires jusqu'ici et s'applique à simplifier et à réduire la paperasserie. De plus, par l'application de la Loi de 2017 sur la réduction du fardeau administratif et l'efficacité du gouvernement, le Manitoba a modifié ou abrogé 15 mesures législatives. Cela lui a permis de supprimer une multitude de règlements excessifs ou redondants, des permis exigés pour l'utilisation d'huile dans les ateliers de mécanique aux méthodes de stockage pour les éleveurs de porcs.

Mentions d'honneur, le Québec se distingue!

La FCEI a également décerné trois mentions d'honneur à d'autres élus ou administrateurs qui se sont distingués parmi les candidatures en lice à l'échelle canadienne. Les trois récipiendaires sont :

M me Dominique Vien , ministre du Travail du Québec, pour avoir assoupli les règles strictes qui régissaient les travaux de construction réalisés bénévolement.

, ministre du Travail du Québec, pour avoir assoupli les règles strictes qui régissaient les travaux de construction réalisés bénévolement. M me Diane Lebouthillier , ministre fédérale du Revenu national, pour avoir adopté de nouvelles règles qui permettent aux entreprises d'envoyer les feuillets T4 à leurs employés par voie électronique.

, ministre fédérale du Revenu national, pour avoir adopté de nouvelles règles qui permettent aux entreprises d'envoyer les feuillets T4 à leurs employés par voie électronique. Le Bureau de l'efficacité de la réglementation et des services - Service d'aide aux entreprises de la Nouvelle-Écosse pour avoir mis en place un projet innovateur qui aide les chefs de PME à se conformer à la réglementation.

Pour en savoir plus sur les mentions d'honneur du prix Coupe-paperasse d'or 2018, consultez les descriptions ci-dessous. Vous trouverez la liste complète des finalistes sur le site de la FCEI.

À propos de la Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC

La 9e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie (22-26 janvier) souligne cette année encore le coût et l'impact d'un excès de règlements. Cette campagne annuelle incite les gouvernements de partout au pays à prendre des mesures pour réduire le fardeau administratif et réglementaire qu'ils imposent aux PME. Pour en savoir plus, consultez fcei.ca/paperasse et suivez #paperasse.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 109?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions. Visitez fcei.ca pour plus d'informations.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 11:46 et diffusé par :