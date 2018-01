Le FieldScout® TDR 350 de Spectrum remporte un prix AE50 pour 2018







AURORA, Illinois, 26 janvier 2018 /CNW/ - L'ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) a décerné un prix AE50 pour 2018 au FieldScout® TDR 350 de Spectrum.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/633553/TDR_350.jpg

Les prix AE50 saluent les conceptions les plus innovantes de l'année parmi les systèmes ou les produits d'ingénierie destinés aux industries de l'agriculture et de l'alimentaire. Le FieldScout® TDR 350 figurera dans l'édition spéciale de janvier/février 2018 du magazine Resource : Engineering & Technology for a Sustainable World (ingénierie et technologie pour un monde durable), publié par l'ASABE. Pour obtenir plus de détails, consultez le www.asabe.org/AE50.

La conception ergonomique et le grand écran amélioré du TDR 350, à la fois rétroéclairé et facile à lire, permettent aux agriculteurs, aux responsables de l'entretien des verts et aux gestionnaires de gazon de sport de prendre rapidement et aisément des mesures dans divers milieux de sols. Il offre notamment une précision accrue pour capter l'humidité volumétrique du sol (VWC), de même que la conductivité électrique (EC) et la température de surface. Il dispose aussi d'une connectivité rapide et facile grâce à l'intégration de la technologie Bluetooth et d'un GPS interne. Les données enregistrées peuvent être copiées sur un lecteur USB ou transmises sans fil à un téléphone intelligent ou à une tablette électronique à l'aide de l'application SpecConnecttm FieldScout® Pro.

Des sociétés du monde entier déposent des bulletins d'inscription à la compétition annuelle AE50, et jusqu'à 50 des meilleurs produits sont choisis par un comité d'experts internationaux en ingénierie. Les juges choisissent des produits innovants qui feront avancer l'ingénierie destinée aux industries de l'agriculture et de l'alimentaire.

Le programme de remise des prix AE50 met l'accent sur le rôle de nouveaux produits et de nouveaux systèmes dans l'intégration de technologies de pointe au sein du marché. Ces percées de l'ingénierie aident les agriculteurs, les transformateurs d'aliments et les fabricants d'équipements à accroître l'efficacité, la qualité et la sécurité de même que la profitabilité.

Spectrum Technologies a été fondée en 1987 et son siège social se trouve à Aurora, Illinois, aux États-Unis. Spectrum est un chef de file dans l'apport de technologies sophistiquées pour l'agriculture, l'horticulture et le gazon à sa clientèle internationale. Voici quelques marques de Spectrum Technologies : WatchDog®, FieldScout®, WaterScout®, DataScout®, LightScout®, TruFirm® et SpecConnecttm. Spectrum a remporté 24 prix AE50 remis par l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (Société américaine des ingénieurs en agriculture et en biologie), ce qui témoigne du profond engagement de l'entreprise envers l'innovation et la qualité. Pour obtenir plus d'information, téléphonez au (800) 248-8873 ou visitez-nous en ligne à l'adresse www.specmeters.com.

Resource, un magazine destiné aux ingénieurs en agriculture, en biologie et en systèmes alimentaires du monde entier, est publié par l'ASABE. Il compte des milliers de lecteurs issus des secteurs de l'agriculture, de l'alimentaire et de la biologie. Découvrez-en plus à l'adresse www.asabe.org/Resource.

L'ASABE est une organisation internationale scientifique et éducative consacrée à l'avancement de l'ingénierie applicable aux systèmes agricoles, alimentaires et biologiques. Vous obtiendrez davantage de renseignements à propos de la Société en visitant le www.asabe.org/.

