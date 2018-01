Transmission d'information fausse ou trompeuse, exercice illégal et placement sans prospectus - Patrick Dupont et Diane Brouillet écopent d'amendes totalisant 291 580 $ et de peines d'emprisonnement d'un an







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le 13 novembre 2017, l'honorable juge Sylvain Lépine, de la Cour du Québec, district de Terrebonne, a entériné la suggestion commune des parties et a imposé des amendes totalisant 291 580 $ et des peines d'emprisonnement d'un an à Patrick Dupont et Diane Brouillet.

Cette décision fait suite à une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers. Patrick Dupont a enregistré un plaidoyer de culpabilité à neuf chefs d'accusation de transmission d'information fausse ou trompeuse à l'occasion d'une opération sur des titres, six chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et six chefs d'accusation de placement sans prospectus. Le juge Lépine lui a imposé des amendes totalisant 176 290 $ et une peine d'emprisonnement concurrente d'un an pour les chefs de transmission d'information fausse ou trompeuse et de placement sans prospectus.

De son côté, Diane Brouillet a enregistré un plaidoyer de culpabilité à six chefs d'accusation de transmission d'information fausse ou trompeuse à l'occasion d'une opération sur des titres, cinq chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et cinq chefs d'accusation de placement sans prospectus. Le juge Lépine lui a imposé des amendes totalisant 115 790 $ et une peine d'emprisonnement concurrente d'un an pour les chefs de transmission d'information fausse ou trompeuse et de placement sans prospectus.

Au titre des facteurs aggravants, le juge Lépine a notamment retenu la durée des infractions (de 2004 à 2011), le nombre de victimes (sept), la planification du stratagème, l'abus de confiance, la vulnérabilité des victimes et l'appropriation des fonds investis par celles-ci dans le but de payer des dépenses personnelles.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 26 janvier 2018 à 11:30 et diffusé par :