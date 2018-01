Le gouvernement prévoit de renforcer le rôle de l'Ordre des enseignants en matière de protection des élèves, et l'Ordre en est ravi







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario applaudit l'initiative du ministère de l'Éducation de renforcer sa capacité de protéger les élèves contre les mauvais traitements d'ordre sexuel infligés par le personnel enseignant.

Le Ministère a annoncé qu'il prévoyait de modifier la définition de mauvais traitements d'ordre sexuel dans la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario afin que ce type de faute professionnelle entraîne la révocation obligatoire de l'autorisation d'enseigner.

La nouvelle définition harmonisera la loi de l'Ordre avec les récents changements que le gouvernement a apportés à la Loi sur les professions de la santé réglementées.

Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour durcir les sanctions pour mauvais traitements d'ordre sexuel afin de protéger les élèves et de maintenir la confiance que le public accorde à notre travail.

Nous avons donné nos conseils à la province pour améliorer davantage notre capacité de régir la profession enseignante dans l'intérêt du public.

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de réglementer la profession enseignante dans l'intérêt du public. Il établit des normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 243 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme d'autoréglementation de la profession enseignante comptant le plus de membres au Canada.

