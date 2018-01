Journée mondiale contre le cancer : qu'en est-il de la recherche scientifique en 2018? Besoin d'une source?







MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer (4 février), l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal vous invite, le 1er février prochain, à son déjeuner-causerie, ayant pour thème Le cancer : espoir et défis.

Pour l'occasion, quatre chercheurs de l'IRIC prendront la parole pour dresser un état des lieux de la recherche en 2018, tout en mettant en lumière l'importance des recherches scientifiques dans la lutte contre la maladie, dorénavant la première cause de mortalité au Canada, selon la Société canadienne du cancer.

Les panélistes aux expertises variées aborderont des enjeux allant de la recherche fondamentale à la découverte de médicaments et seront disponibles pour des entrevues. L'événement sera animé par Yanick Villedieu, journaliste, animateur, auteur et conférencier et ayant été à la barre de l'émission Les années lumière à la radio de Radio-Canada, pendant près de 35 ans.

D'autres ambassadeurs de l'IRIC seront sur place et disponibles pour des entrevues, tels qu'Étienne Gagnon (immunobiologie), Delphine Bouilly (conception et application de nanobiocapteurs) et Jean-Claude Labbé (division et différenciation cellulaire).

1er février 2017, 7 h à 9 h, à l'IRIC (2950, chemin de Polytechnique, Montréal, H3T 1J4)

Pour en apprendre davantage sur l'IRIC, consultez notre dossier de presse virtuel : https://www.iric.ca/en-bref/#MN-00

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information: www.iric.ca

