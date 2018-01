Invitation aux médias - Annonce des projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions







ROUYN-NORANDA, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 29 janvier prochain.

Pour l'occasion, il sera accompagné du député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, et de la mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda et membre du comité régional de sélection des projets, Mme Diane Dallaire.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Lundi 29 janvier 2018



Heure : 10 h 30



Lieu : Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda

Salle du conseil, 5e étage

100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda (QC)

J9X 5C3

