Lockout chez ABI - Le directeur canadien des Métallos et des syndicalistes du Mexique sur la ligne

BÉCANCOUR, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'organisation des Métallos de tout le Canada se mettra en action pour soutenir les lockoutés d'ABI, faisant appel aux ressources du Syndicat international et à ses alliés à travers le monde. C'est ce qu'a assuré le directeur canadien des Métallos, Ken Neumann, de passage sur la ligne de piquetage des lockoutés d'ABI à Bécancour aujourd'hui, accompagné de deux membres du syndicat mexicain Los Mineros, Oscar Alzaga et Jesús Armando Velásquez, et du directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

« C'est inadmissible que deux multinationales jouent avec la vie d'un millier de familles pour satisfaire des intérêts commerciaux. Les Métallos, nous avons une tradition de solidarité bien ancrée. Nous allons faire appel à la solidarité de toutes les sections locales. Quand des géants attaquent des travailleurs, les métallos se serrent les coudes », fait valoir le directeur canadien des Métallos, Ken Neumann.

Ce dernier était accompagné de deux syndicalistes de Los Mineros au Mexique, Oscar Alzaga et Jesús Armando Velásquez. «Les multinationales cherchent souvent à diviser les travailleurs entre eux. Ce qui fait notre force, c'est notre solidarité. Recevez, chers confrères, tous nos voeux de succès de la part des mineurs du Mexique », ont-ils fait valoir.

Déjà, le syndicat mondial IndustriALL a écrit une lettre d'appui à la section locale 9700 et enjoint la compagnie de retourner à la table de négociation. Au cours des prochains jours, les sections locales de partout au Canada seront informées du conflit et invitées à soutenir leurs confrères et consoeurs en lockout au Québec.

Saluant l'appui de son alter ego canadien, le directeur québécois a interpellé de son côté le gouvernement du Québec. « On se retrouve devant deux multinationales qui obtiennent des avantages importants sous forme d'électricité à très bas prix et qui prennent en otage toute une population. Le lockout a finalement bien peu à voir avec la négociation patronale-syndicale. Les travailleurs font les frais des manigances pour faire hausser les prix de l'aluminium et baisser les tarifs d'électricité. Le gouvernement du Québec ne peut rester les bras croisés», croit Alain Croteau.

La direction d'ABI, qui appartient aux deux géants de l'aluminium que sont Alcoa et Rio Tinto, a mis en lockout 1030 syndiqués dans la nuit du 11 janvier, refusant la main tendue du syndicat pour négocier. Pourtant, le déclenchement du lockout et l'arrêt de deux séries de cuves représentent des coûts importants pour l'employeur, qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui était en jeu dans les négociations. Les négociations portaient principalement sur le régime de retraite et le respect de l'ancienneté dans les mouvements de main-d'oeuvre.



Les dons peuvent être acheminés à :

MÉTALLOS SL 9700 F.D.P.

À l'attention de Éric Moore, secrétaire financier

Syndicat des Métallos, section locale 9700

8310, rue Desormeaux

Bécancour (Québec)

G9H 2X2

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

