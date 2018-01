3iQ Corp. annonce le lancement de son Fonds de cryptoactifs mondial, qui sera investi dans plusieurs cryptoactifs







TORONTO, le 26 janv. 2018 /CNW/ - 3iQ Corp. est fier d'annoncer une entente sur les exigences et conditions avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). 3iQ Corp. devient ainsi le premier gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de fonds de placements canadien à investir dans multiples cryptoactifs.

Les parts du Fonds de cryptoactifs mondial de 3iQ seront offertes aux investisseurs qualifiés, conseillers en placements et courtiers par l'entremise de Fundserv, et aux fonds de pensions, aux institutions, et aux bureaux familials par l'entremise de placements privés. Le fonds, structuré à titre de Fiducie, investira directement dans le bitcoin, l'ether, et le litecoin, trois des principaux cryptoactifs.

3iQ vise à lancer et achever sa première clôture dans les prochaines semaines.

« Nous avons effectué un travail rigoureux pour offrir une façon pure, à frais minime et sécuritaire afin que les investisseurs qualifiés et les clients institutionnels puissent s'exposer à cette catégorie émergente d'actifs. Ce fonds est un produit sur le marché des valeurs dispensées, mais 3iQ et ses partenaires sont néanmoins très enthousiastes d'offrir l'accès à un portefeuille diversifié des principaux actifs numériques, » remarque Frédérick Pye, le PDG de 3iQ.

« 3iQ est dans une position unique au Canada d'avoir des partenariats de qualité qui incluent les services d'experts-conseils en cryptoactifs de l'ARK-Invest de New York, une sécurité de niveau institutionnel avec un dépositaire majeur, et l'accès aux liquidités dans l'univers des cryptoactifs avec des maisons de commerce établies » ajoute Pye.

À propos de 3iQ

3iQ est un gestionnaire de fonds de placement canadien engagé à offrir des investissements innovants de qualité institutionnelle dans le domaine des technologies perturbatrices et des cryptoactifs. Fondée en 2012, 3iQ croit fermement en une approche disciplinée envers la sélection des investissements, appuyé par un processus de diligence raisonnable et des techniques quantitatives parmi les plus innovants. Pour plus amples informations, visitez notre site web au 3iq.ca/fr.

