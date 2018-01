Les timbres du Mois de l'histoire des Noirs de 2018 rendent hommage aux pionniers Lincoln M. Alexander et Kathleen (Kay) Livingstone







Deux grands Noirs canadiens consacrent leur vie à promouvoir l'équité et l'égalité des chances

OTTAWA, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Postes Canada soulignera bientôt le début du Mois de l'histoire des Noirs avec son émission de timbres de 2018 consacrée à Lincoln M. Alexander et Kathleen (Kay) Livingstone, deux Canadiens de race noire qui ont fait tomber les barrières au nom des minorités visibles au Canada. Les timbres seront mis en vente dans les bureaux de poste et à postescanada.ca/histoiredesnoirs dès le 1er février.

« Lincoln Alexander et Kay Livingstone ont ouvert une multitude de portes pour les Canadiens de race noire et d'autres minorités visibles d'ici. Ces exemples remarquables nous ont transmis des valeurs de diversité, de respect et d'intégration », dit Deepak Chopra, président-directeur général à Postes Canada.

Lincoln Alexander

Né à Toronto, Lincoln Alexander (1922-2012) est un brillant fonctionnaire qui a défendu l'égalité raciale, la justice et l'éducation au Canada pendant des décennies. Il devient le premier Canadien noir à accéder à la Chambre des communes, en 1968, et à être nommé ministre fédéral, en 1979, puis lieutenant-gouverneur de l'Ontario, en 1985. Il encourage de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves, leur disant souvent : « Je l'ai fait. Vous pouvez le faire, et vous le ferez. » En reconnaissance de ses réalisations extraordinaires, on célèbre partout au Canada depuis 2015 la Journée Lincoln Alexander le 21 janvier.

Kathleen (Kay) Livingstone

Élevée à London, en Ontario, Kathleen Livingstone (1918-1975) passe presque toute sa vie adulte à Toronto, où elle est une animatrice de radio de renom et l'une des plus grandes visionnaires, militantes et humanitaires au Canada. Elle consacre sa vie à encourager les femmes noires à devenir autonomes. On lui attribue d'ailleurs la création du terme « minorité visible ». Dans les années 1950, elle crée la Canadian Negro Women's Association et, en 1975, elle met sur pied le Congrès des femmes noires du Canada, une organisation désormais nationale vouée à l'amélioration du bien-être des femmes noires et de leurs familles. En 2011, elle est désignée personnage d'importance historique nationale par le gouvernement du Canada.

