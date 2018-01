L'ASFC célèbre la Journée internationale de la douane







OTTAWA, le 26 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de concert avec ses partenaires des douanes et de la gestion frontalière de partout dans le monde, célèbre la Journée internationale de la douane. Cette tradition, menée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) sous un nouveau thème chaque année, est une excellente occasion de saluer le travail remarquable qu'accomplissent tous les jours les employés de l'ASFC d'un bout à l'autre du pays.



Le thème choisi en 2018 par l'OMD est « Un environnement commercial sûr au service du développement économique », lequel cadre avec l'une des priorités de l'ASFC, soit de contribuer à une économie solide en facilitant la circulation des marchandises à faible risque, dans un contexte transfrontalier à grand volume et à délai de livraison critique. Par l'adoption de nouvelles technologies et la consolidation de ses partenariats, l'ASFC continue de prendre des mesures pour simplifier les processus commerciaux transfrontaliers, en améliorer l'efficacité et renforcer la sécurité, ce qui profite à l'industrie et à l'économie canadienne.

Les programmes des négociants fiables de l'Agence sont à la base des efforts que l'organisation déploie pour favoriser le développement économique et procurer des avantages tangibles, comme le traitement accéléré à la frontière et des processus de déclaration en détail simplifiés pour les entreprises à faible risque approuvées au préalable. Ces programmes de partenariat contribuent à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et permettent à l'ASFC d'accroître sa capacité à gérer les risques avant qu'ils n'atteignent la frontière, appuyant ainsi la compétitivité économique et les priorités en matière de sécurité nationale du Canada. Étant considérés comme à faible risque, les négociants fiables sont moins susceptibles de subir des retards en raison d'une inspection à la frontière, ce qui accroît l'intérêt commercial des produits et la capacité concurrentielle à l'échelle mondiale.

L'ASFC a également mis au point le portail du Manifeste électronique pour les transporteurs routiers et les agents d'expédition afin de faciliter les échanges commerciaux, grâce à la transmission électronique des données avant l'arrivée de l'expédition. Le fait de recueillir des renseignements et d'évaluer les risques avant l'arrivée des produits au Canada contribue à améliorer la circulation des marchandises à la frontière, car ce processus permet aux agents en première ligne de concentrer leurs efforts sur les expéditions à risque élevé.

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille assidument pour faciliter la circulation des marchandises et des voyageurs, tout en assurant la sécurité de la frontière. Chaque jour, à plus d'un millier de points de service, ses agents traitent plus de 250 000 voyageurs et de 40 000 expéditions commerciales de façon fiable et efficace, offrant des services sur lesquels les Canadiens, les visiteurs et les entreprises peuvent compter. La Journée internationale de la douane est l'occasion pour nous de souligner l'importance de ce travail, en collaboration avec nos partenaires internationaux et l'Organisation mondiale des douanes. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Aujourd'hui, nous célébrons nos relations avec les organismes douaniers du monde entier et notre contribution à la prospérité économique qui découle d'une gestion novatrice et coopérative de la frontière. »

-- John Ossowski, président, Agence des services frontaliers du Canada

À l'heure actuelle, les programmes des négociants fiables de l'ASFC comptent plus de 2 900 membres, dont les activités de commerce international représentent 34,5 % de la valeur commerciale en douane de toutes les marchandises importées au Canada.

Le Canada a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec les administrations douanières des États-Unis, du Mexique, du Japon, de Singapour, de l'Australie, de la Corée du Sud et d'Israël. Les ARM procurent des avantages aux négociants fiables canadiens.

a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec les administrations douanières des États-Unis, du Mexique, du Japon, de Singapour, de l'Australie, de la Corée du Sud et d'Israël. Les ARM procurent des avantages aux négociants fiables canadiens. Le projet du Manifeste électronique repose sur une évaluation du risque complexe des données préalables sur les expéditions afin de cerner les cas de non-conformité. Cette importante initiative, conçue en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes afin de créer un modèle de données standard à l'échelle internationale, a contribué à rendre les processus frontaliers du Canada plus sécuritaires et plus compatibles aux normes internationales et nord-américaines.

À l'heure actuelle, plus de 11 000 transporteurs routiers, agents d'expédition, exploitants d'entrepôts et courtiers utilisent le portail du Manifeste électronique.

