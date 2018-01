Vienne atteint un 8e record de nuitées consécutif en 2017







Le secteur du tourisme de Vienne vient d'achever sa meilleure année avec 15,5 millions de nuitées hôtelières, soit 3,7 % de plus qu'en 2016, ce qui représente un nouveau record historique.



Au cours de l'année record 2017, Vienne a enregistré 15 510 000 nuitées hôtelières (+ 3,7 %) et 7 097 000 arrivées (+ 3,1 %). Les dix principaux marchés de Vienne ont été menés par l'Allemagne avec 3 116 000 nuitées (+5 %), suivie de l'Autriche (2 830 000 nuitées, +/-0 %), des États-Unis (893 000, +7 %), du Royaume-Uni (692 000, +/-0 %) et de l'Italie (666 000, -10 %). De la 6e à la 10e place, on retrouve l'Espagne (467 000, -2 %), la Chine (440 000, + 34 %), la Russie (437 000, + 31 %), la Suisse (436 000, -1 %) et la France (435 000, + 8 % ). Une forte croissance a également été enregistrée pour la Corée du Sud (217 000, +10 %), l'Australie (173 000, +19 %), le Brésil (139 000, +11 %) et l'Inde (128 000, +11 %). Le chiffre d'affaires net d'hébergement généré par le secteur de l'hôtellerie - de janvier à novembre 2017 actuellement évalué - s'élève à 709,5 millions d'euros, soit une hausse de 7 %. Le secteur de l'hôtellerie viennoise dispose d'une capacité d'hébergement d'environ 66 000 lits d'hôtel, avec un taux d'occupation hôtelière d'environ 76 %.

« Nous concentrerons nos priorités pour les années à venir sur une croissance durable et à valeur ajoutée, l'internationalisation et une mise en réseau encore plus forte des acteurs du tourisme à Vienne », explique Norbert Kettner, directeur de l'Office de Tourisme. « L'Office de Tourisme de Vienne s'adresse également aux résidents locaux, dont l'attitude positive envers le tourisme est un atout considérable pour la ville. Selon notre dernière étude représentative, 96 % des Viennois ont une attitude positive envers le tourisme. » En 2018, plus de 30 expositions mettront l'accent sur la Modernité viennoise et ses conséquences jusqu'à nos jours. Pour en savoir plus, consultez : http://www.viennesemodernism2018.info.

