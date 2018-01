Air China va ouvrir une ligne directe Pékin-Copenhague







PÉKIN, 26 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Air China Limited (Air China) va commencer des vols sans escale entre Pékin et Copenhague à partir du 30 mai 2018. Une fois la nouvelle ligne ouverte, les passagers seront en mesure d'arriver confortablement en 10 heures dans le royaume enchanté des contes de fées d'Andersen.

Capitale du Danemark, Copenhague est pleine de l'innocence des contes de fées et d'un charme vivant et idyllique. Faisant suite au commencement officiel de « L'année du tourisme Chine-Danemark », les touristes chinois sont de plus en plus attirés par les voyages vers le Danemark que 260 000 touristes ont visité en 2017. Le vol direct Pékin-Copenhague suite à ce lancement viendra appuyer la ligne Pékin-Stockholm et améliorer davantage le réseau d'Air China vers l'Europe du Nord. Une fois la ligne lancée, les passagers sur les vols internes pourront apprécier les voyages dans le nord de l'Europe en bénéficiant des deux destinations vers Copenhague et Stockholm. Les passagers venant du Danemark et de Suède seront également en mesure de profiter de 144 heures en transit gratuit à Pékin lorsqu'ils se rendent dans un troisième pays.

Cela fait de nombreuses années qu'Air China a établi un réseau de lignes internationales où Pékin est son centre d'activité. Ce réseau s'étend à travers la planète pour couvrir six continents. Ce nouveau trajet sans escale entre Pékin et Copenhague est le dernier développement venant s'ajouter à la stratégie d'Air China de transformer Pékin en une plate-forme de correspondance aéroportuaire de portée véritablement mondiale et d'améliorer la couverture de son réseau en Europe. Air China propose la plus grande sélection de destinations entre la Chine et l'Europe. Le nouveau service Pékin-Copenhague portera le nombre total de routes à 27, avec un choix de 300 vols par semaine vers 20 importantes destinations européennes, dont Londres, Paris, Francfort, Munich, Vienne, Rome, Moscou, Barcelone, Madrid, Zurich et Stockholm, toutes desservies par des aéronefs de grande capacité.

Informations sur les vols :

Le numéro de vol pour Pékin-Copenhague est CA877/8. Quatre vols par semaine sont programmés le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Le vol aller quitte Pékin à 2 h 55 pour arriver à Copenhague à 6 h 45. Le vol retour quitte Copenhague à 13 h 15 pour arriver à Pékin à 4 h 10 (toutes les heures sont locales). Les vols s'effectuent tous en Airbus 330-200. La classe affaires offre des sièges dont le dossier s'incline à 180 degrés pour devenir absolument plats, avec divertissement personnel dans toute la cabine, vous permettant de vous étirer confortablement ou d'apprécier les divertissements et un espace personnel plus vaste durant le vol.

