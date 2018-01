La campagne ImagiNation recueille ses deux premiers millions $ pour le développement du parasport au Canada grâce à des dons significatifs







- Bon départ de Canadian Tire et Pfizer Canada deviennent les deux principaux partenaires de la campagne pour le projet de la Fondation paralympique canadienne

- Deux millions $ ont maintenant été recueillis par rapport à l'objectif de six millions $, pour donner la chance à tous les Canadiens ayant un handicap de faire du sport et aider les para-athlètes prometteurs à atteindre le plus haut niveau

- Du soutien est encore nécessaire pour recueillir les quatre millions $ restants

TORONTO, le 25 janv. 2018 /CNW/ - La Fondation paralympique canadienne a atteint le tiers de son objectif de six millions $ pour la campagne ImagiNation grâce aux généreux dons de 1 M$ de Bon départ de Canadian Tire et de 500 000 $ de Pfizer Canada, nouveaux partenaires principaux de la campagne.

Campagne de financement historique, ImagiNation vise à donner la chance à tous les Canadiens ayant un handicap de faire du sport et de devenir athlètes. En recueillant six millions $ en quatre ans, la campagne ImagiNation bénéficiera aussi d'un engagement équivalent de quatre millions $ du gouvernement du Canada pour un investissement total sans précédent de 10 millions $ pour les athlètes canadiens ayant un handicap.

Bon départ de Canadian Tire et Pfizer Canada se sont tous deux engagés comme principaux partenaires de la campagne, en plus de leur engagement de longue date envers le mouvement paralympique. Grâce au don de un million $ de Bon départ de Canadian Tire dans le cadre de son initiative Parce qu'on veut tous jouer, à la contribution de 500 000$ de Pfizer Canada et à un autre demi-million provenant d'autres organisations et particuliers, la campagne ImagiNation connaît un solide départ. Toutefois, plus de soutien des entreprises et des particuliers demeure nécessaire pour recueillir les quatre millions $ restants d'ici 2021, afin d'avoir une plus grande influence sur la communauté du parasport canadien.

Les fonds recueillis serviront deux objectifs : la formation initiale des athlètes et l'élimination de barrières empêchant les personnes ayant un handicap de devenir des athlètes, tout en offrant plus de soutien aux athlètes de la prochaine génération qui pourraient représenter le Canada à l'échelle mondiale dans les domaines suivants; accompagnement, entraînement, compétitions, science et médecine sportive et de meilleurs équipements.

La Fondation paralympique canadienne représente le volet philanthropique du Comité paralympique canadien (CPC), et son mandat consiste à recueillir des fonds pour soutenir les programmes du CPC. Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne ImagiNation, visitez le site paralympique.ca/imagination.

CITATIONS

Jim Westlake, président, Fondation paralympique canadienne : « Nous sommes immensément reconnaissants du soutien accordé par le Fonds Bon départ de Canadian Tire, par Pfizer Canada et nos autres donateurs. Leurs contributions sont un excellent tremplin pour ImagiNation dans la poursuite de son objectif de six millions $. Elles permettront notamment de rendre le sport accessible à tous. Cette campagne nous offre une chance incroyable d'avoir de l'impact sur le parasport au Canada et d'influer sur la vie de nombreux Canadiens ayant un handicap. »

Gerry Stefanatos, directeur général, Pfizer Santé essentielle, Canada : « Des cinq millions de Canadiens qui vivent avec un handicap, ils sont déjà trop nombreux à ne pas avoir accès à la pratique d'un sport et à ses bienfaits sur la santé, explique Gerry Stefanatos, directeur général, Pfizer Santé essentielle, Canada. Pfizer Canada est fière d'appuyer la campagne ImagiNation et s'engage à veiller à ce que tous les Canadiens vivant avec un handicap puissent faire du sport. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral et à d'autres donateurs dans le cadre d'un mouvement auquel nous accordons notre soutien financier depuis 1996, et nous continuerons à le faire tant et aussi longtemps que nous le pourrons. »

Scott Fraser, président de Bon départ de Canadian Tire : « À Bon départ, nous comprenons le rôle important du sport dans la vie des Canadiens et nous nous sommes engagés à aider à supprimer les barrières auxquelles font face les enfants et les familles et qui les empêchent de jouer. Nous sommes fiers de soutenir la campagne ImagiNation et le mandat de la Fondation paralympique canadienne de fournir plus d'occasions pour les Canadiens qui vivent avec un handicap d'être actifs. »

À propos de la Fondation paralympique canadienne

Établie en février 2015, la Fondation paralympique canadienne (FPC) est une oeuvre de charité enregistrée (813904190RR0001) et est le nouveau bras philanthropique du Comité paralympique canadien (CPC) avec un mandat de recueillir des fonds pour soutenir les programmes et les activités du CPC. Notre objectif est d'assurer que les programmes, l'équipement et les personnes sont en place pour propulser plus de Canadiens ayant un handicap de leur collectivité jusqu'au podium paralympique.

