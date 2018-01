Le Prince Albert II de Monaco décerne le Prix du Prince pour la Philanthropie innovante 2018 à Douglas Woodring, fondateur de l'Ocean Recovery Alliance







MONACO, 26 janvier 2018 /PRNewswire/ -- M. Douglas Woodring, fondateur et directeur général de l'Ocean Recovery Alliance, a reçu le prestigieux Prix du Prince pour la Philanthropie innovante 2018, de la part de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. L'Ocean Recovery Alliance se focalise sur le regroupement de nouvelles manières de penser, de technologies, de créativité, de collaboration et d'initiatives visant à améliorer l'environnement océanique.

Le Prix est une initiative mondiale conjointement développée par la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Tocqueville, afin de mettre en lumière les projets et les initiatives qui favorisent l'activité innovante dans le domaine de la philanthropie, à la recherche d'individus et d'organisations qui inspirent les autres et créent un fort impact.

S.A.S le Prince Albert a déclaré : « La pollution plastique constituait probablement l'une des problématiques les plus urgentes à résoudre, compte tenu de ses conséquences tragiques sur la biodiversité marine, et de son impact négatif sur la santé humaine. »

M. Woodring a reçu ce prix pour ses nombreuses années d'engagement, de focalisation et de persévérance en faveur de la réduction de la pollution plastique. Il s'agit de l'une des premières ONG à travailler à la fois aux côtés du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et de la Banque mondiale en faveur de la réduction de la pollution plastique.

En 2010, M. Woodring a annoncé deux programmes dans le cadre de l'Initiative mondiale Clinton : le Plastic Disclosure Project (similaire au reporting carbone), programme révolutionnaire qui aide les parties prenantes à calculer les volumes de plastique utilisés et recyclés, et la manière dont ils peuvent être mieux gérés sans déchets ; et Global Alert, application innovante qui incite les communautés à signaler les zones sensibles en termes de déchets plastiques, avant qu'ils n'atteignent nos eaux ou l'océan. Ces initiatives continuent de croître à l'heure où s'accentue l'urgence relative à ce défi mondial, dans la mesure où leur utilisation à travers le monde contribue à engager des ressources face à ce problème. À ce jour, l'application a permis des signalements de la part de plus de 25 pays.

M. Woodring a déclaré : « Nous adoptons une approche différente, créative, et pourtant réaliste, pour résoudre cette problématique à l'échelle mondiale. Nos programmes peuvent être utilisés par tout le monde, dans n'importe quel pays, sans nécessiter d'interdictions, de modifications législatives ou de taxes. Chacun met l'accent sur la problématique de l'"après-vie" du plastique, via l'engagement des entreprises ou des communautés. »

M. Woodring est également le fondateur du Plasticity Forum, initialement lancé à l'occasion du Sommet de la Terre Rio+20, et organisé depuis dans huit villes à travers le monde. Cet événement rassemble des experts internationaux dans le domaine du plastique, afin de partager des connaissances et des opportunités liées à la durabilité du plastique, ainsi qu'à l'économie circulaire. Mettant l'accent sur la conception, l'innovation, les matériaux, le recyclage et les solutions destinées à réduire les déchets, cet événement s'adresse à quasiment tous les secteurs de la communauté des affaires. En savoir plus

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/632792/Ocean_Recovery_Alliance.jpg

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 19:54 et diffusé par :