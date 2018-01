Déclaration du premier ministre du Canada







OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Toute forme de harcèlement est inacceptable et les Canadiens ont le droit de vivre et de travailler dans un environnement exempt de harcèlement. En tant que gouvernement, nous prenons très au sérieux toutes les allégations d'inconduite et nous croyons qu'il est important d'appuyer les femmes qui présentent des allégations. C'est exactement ce que notre gouvernement fera.

L'une des premières choses que nous avons faites lorsque nous avons formé le gouvernement a été de mettre en place des processus rigoureux pour traiter les allégations. C'est la même approche que celle qui a été adoptée lorsque je suis devenu chef du Parti libéral. Avoir un processus en place qui puisse répondre à ces allégations tout en offrant un soutien et un espace sécuritaire à ceux qui se manifestent est important et c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent.

Aujourd'hui, j'ai accepté la démission de l'honorable Kent Hehr du cabinet, en attendant le résultat de l'enquête. Durant son absence, ses fonctions ministérielles seront exercées par l'honorable Kirsty Duncan, qui agira à titre de ministre des Sports et des personnes handicapées, en plus d'être ministre des Sciences. »

